Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihlerini 23-24 Eylül 2026'da yapacağını bildirdi. Atama işlemleri ise 25 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Bakanlık, duyuruya ilişkin hazırlık çalışmalarına başladı.

HAZIRLIKLARIN GEREKÇESİ

İHA'nın haberine göre Tekin, eğitim politikalarını öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirdiklerini, istişare kültürünü de maarif anlayışının merkezinde tuttuklarını söyledi.

Tekin, kadrolu öğretmenlerin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde sürdürebilmeleri için hazırlık yürüttüklerini belirterek kararın maarif ailesi için hayırlı olmasını diledi.