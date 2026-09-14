Dijital suçlara ve müstehcenliğe neşter: Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Erdoğan'ın "2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdiğini duyurdu. Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen içerikler, dijital suçlar ve örgütlü yapılara karşı sıfır tolerans mesajı veren Gürlek; dijital delillerin derhal muhafazası, erişim engelleri, eş zamanlı mali soruşturmalar ve mağdur çocukları koruyucu tedbirlerin tavizsiz uygulanacağını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çocukları, gençleri ve aile kurumunu dijital ve fiziki tehditlerden korumak amacıyla kapsamlı bir yargı operasyonu başlatıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda hareket eden Bakanlık, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi.
SIFIR TOLERANS
Açıklamasında çocukların üstün yararının her şeyin üstünde olduğunu belirten Bakan Akın Gürlek, "Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü imzasıyla yayımlanan resmi genelgede, soruşturmaların hukuki zeminini oluşturan kritik ulusal ve uluslararası mevzuatlara dikkat çekildi:
Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler: Anayasa'nın ailenin korunmasını düzenleyen 41. maddesi, gençliği koruma altına alan 58. maddesi ile BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Avrupa Konseyi Lanzarote Sözleşmesi hatırlatıldı.
Türk Ceza Kanunu (TCK) Hükümleri: Soruşturmalarda TCK'nın 80 (İnsan ticareti), 103 (Çocukların cinsel istismarı), 105 (Cinsel taciz), 107 (Şantaj), 134 (Özel hayatın gizliliğini ihlal), 136 (Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme), 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik), 220 (Suç işlemek amacıyla örgüt kurma) ve 226. (Müstehcenlik) maddelerinin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.
Çocuk Koruma Kanunu ve İnternet Düzenlemeleri: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki koruyucu tedbirler ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nun 8 ve 8/A maddeleri uyarınca Siber Güvenlik Başkanlığı ve adli merciler üzerinden erişim engeli/içerik çıkarma süreçlerinin hızla işletileceği belirtildi.
BAŞSAVCILIKLARA VERİLEN 10 MADDELİK ÖZEL TALİMAT
Adalet Bakanlığı tarafından 81 ilin başsavcılığına iletilen E-19120602 numaralı talimat yazısında öne çıkan 10 kritik adım şu şekilde sıralandı:
- Uzman Savcı Görevlendirmesi: Müstehcenlik ve çocukların kullanıldığı suçlara ilişkin soruşturmalar bu alanda uzmanlaşmış savcılar eliyle yürütülecek; karmaşık dosyalar için birden fazla savcı görevlendirilecek.
- Dijital Delillerin Derhal Tespiti: İhbar ve şikâyetler gecikmeksizin değerlendirilecek, delillerin kaybolmasını önlemek için dijital veriler derhal muhafaza altına alınacak.
- TCK 226 Titizliği ve Tedbir Kararları: Müstehcenlik suçundaki ceza artırım nedenleri titizlikle değerlendirilecek ve mağdur çocuk için Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tedbirler gecikmeden alınacak.
- Cinsiyetsizleştirme Tehdidine Karşı İnceleme: Çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik eden faaliyetlerin arkasındaki amaçlar, kullanılan araç suçlar ve yöntemler derinlemesine araştırılarak suç tespiti halinde derhal işlem yapılacak.
- Erişim Engelleme ve İçerik Çıkarma: Kamu düzenini ve genel ahlakı tehdit eden internet yayınları hakkında 5651 sayılı Kanun kapsamında içerik çıkarma ve erişimin engellenmesi kararları derhal uygulanacak.
- MASAK ve Mali Soruşturma: Organize yapılanmaların tespiti halinde örgütlü suç mevzuatı işletilecek; suçtan gelir elde edildiğine dair emare görülmesi halinde eş zamanlı mali soruşturma (MASAK ve ilgili Genelgeler çerçevesinde) yürütülecek.
- İkincil Örselenmeyi Önleme: Mağdur çocukların ifade alma süreçlerinde ikincil bir travma ve örselenme yaşamaması için Bakanlığın özel genelge esaslarına (31.10.2022 tarihli) harfiyen uyulacak.
- Kurumlar Arası Tam Koordinasyon: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve kolluk kuvvetleriyle sürekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.
- Üst Makamlara Bilgilendirme: Soruşturma başladığında Cumhuriyet başsavcısına derhal bilgi verilecek; ülke genelini ilgilendiren kritik olaylarda bilgiler Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılacak.
- Medya ve Kamuoyu Bilgilendirmesi: Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Büroları vasıtasıyla gecikmeksizin resmi açıklamalar yapılacak.
Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu kapsamda bugün, 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik.
Başsavcılıklarımızdan;
- Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini,
- Dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını,
- Gerekli hâllerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını,
- Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını,
- Suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması hâlinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini,
- Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını,
- İlgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik.
Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz.
Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz.
Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız!"
Müstehcenlik ve fuhuş propagandasına neşter!
Kayıp Büşra soruşturmasında çarpıcı ifade