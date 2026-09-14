Dijital suçlara ve müstehcenliğe neşter: Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çocukları, gençleri ve aile kurumunu dijital ve fiziki tehditlerden korumak amacıyla kapsamlı bir yargı operasyonu başlatıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda hareket eden Bakanlık, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi.

SIFIR TOLERANS

Açıklamasında çocukların üstün yararının her şeyin üstünde olduğunu belirten Bakan Akın Gürlek, "Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü imzasıyla yayımlanan resmi genelgede, soruşturmaların hukuki zeminini oluşturan kritik ulusal ve uluslararası mevzuatlara dikkat çekildi:

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler: Anayasa'nın ailenin korunmasını düzenleyen 41. maddesi, gençliği koruma altına alan 58. maddesi ile BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Avrupa Konseyi Lanzarote Sözleşmesi hatırlatıldı.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Hükümleri: Soruşturmalarda TCK'nın 80 (İnsan ticareti), 103 (Çocukların cinsel istismarı), 105 (Cinsel taciz), 107 (Şantaj), 134 (Özel hayatın gizliliğini ihlal), 136 (Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme), 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik), 220 (Suç işlemek amacıyla örgüt kurma) ve 226. (Müstehcenlik) maddelerinin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

Çocuk Koruma Kanunu ve İnternet Düzenlemeleri: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki koruyucu tedbirler ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nun 8 ve 8/A maddeleri uyarınca Siber Güvenlik Başkanlığı ve adli merciler üzerinden erişim engeli/içerik çıkarma süreçlerinin hızla işletileceği belirtildi.