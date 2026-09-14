CETAD'ın "bilimsel eğitim" kılıfı çöktü: Çocuklara yönelik trans paylaşımları ve LGBT propagandası deşifre oldu
"Ailem Güvende" soruşturması kapsamında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli kararının gerekçelerine ulaşıldı. Adli kaynaklar, derneğin iddia edildiği gibi yalnızca cinsel sağlık ve terapi alanında faaliyet göstermediğini, hesaplarda LGBT propagandası içeren paylaşımların yer aldığını belirtti.
"Ailem Güvende" soruşturması çerçevesinde çok sayıda dernek ve platformun hesaplarına erişim engeli uygulanırken, bu kuruluşlar arasında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) de yer aldı. Kararın ardından kamuoyuna yansıyan iddialarda, CETAD'ın Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi yasal bir kuruluş olduğu vurgulanarak karara tepki gösterildi. Derneğin psikiyatrist ve psikoterapistlere eğitim verdiği, cinsel saldırı mağdurlarına yönelik çalışmalar yürüttüğü ve LGBT propagandası yapmadığı öne sürülerek engelleme kararının somut bir gerekçeye dayanmadığı iddia edilmişti.
ADLİ KAYNAKLAR İNCELEME SONUÇLARINI PAYLAŞTI
Yürütülen adli incelemeler ve elde edilen bulgular, derneğe yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; CETAD'a ait sosyal medya hesaplarında yapılan detaylı incelemelerde, paylaşımların yalnızca cinsel işlev bozuklukları, cinsel sağlık ve terapi konularıyla sınırlı kalmadığı belirlendi.
"ÇOCUKLAR VE AİLE YAPISI HEDEF ALINDI" TESPİTİ
Yetkililer tarafından yapılan incelemede, CETAD'ın resmi hesaplarında LGBT temalı ve açık propaganda niteliği taşıyan içeriklerin paylaşıldığı tespit edildi. Kaynaklar; hesaplarda özellikle çocukların trans birey olabileceğine yönelik değerlendirmelerin yer aldığını, çocukların bu yöndeki kimlik süreçlerinde destekleyici bir tutum benimsenmesi gerektiğinin savunulduğunu kaydetti.
Ayrıca söz konusu paylaşımların, ailelerin tutum ve yaklaşımlarını doğrudan etkileyebilecek, çocukların gelişim süreçleri ile toplumsal yapı açısından tartışmalı ve riskli sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.
Elde edilen tespitler doğrultusunda adli makamlar; derneğin sosyal medya faaliyetlerinin yalnızca bilimsel ve tıbbi cinsel terapi alanıyla sınırlı olduğu yönündeki savunmaların gerçeği yansıtmadığını, erişim engeli kararının mevzuat ve tespit edilen somut içerikler çerçevesinde uygulandığını aktardı.