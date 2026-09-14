"Ailem Güvende" soruşturması çerçevesinde çok sayıda dernek ve platformun hesaplarına erişim engeli uygulanırken, bu kuruluşlar arasında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) de yer aldı. Kararın ardından kamuoyuna yansıyan iddialarda, CETAD'ın Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi yasal bir kuruluş olduğu vurgulanarak karara tepki gösterildi. Derneğin psikiyatrist ve psikoterapistlere eğitim verdiği, cinsel saldırı mağdurlarına yönelik çalışmalar yürüttüğü ve LGBT propagandası yapmadığı öne sürülerek engelleme kararının somut bir gerekçeye dayanmadığı iddia edilmişti.