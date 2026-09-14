Samsun'da Gençlik Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için gittiği kentte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Konuşmasında Samsun'dan ve çevre illerden buluşmaya katılanları selamlayan Erdoğan, "Karadeniz'in kapısı" ve "Bağımsızlık meşalesini yakıldığı ilk şehir" olan Samsun'da gençlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Samsun'da anlamlı bir gün yaşadıklarını, Samsun Şehir Hastanesinin açılışının ardından gençlik buluşmalarının bir yenisini gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, her gençlik buluşmasında olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, dünyayı ve geleceği gençlerle konuşacaklarını söyledi.

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Erdoğan, 107 sene önce Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşünün, bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde devam ettiğini vurgulayarak, "Hemen arkamızda, istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma Vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma Vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar bizler, fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, gençlere, "Yarın, Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz, taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle, ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz." diye seslendi.

"GENÇLERİ, SİYASETİN MERKEZİNE ALMAK, BİR İRADE MESELESİDİR"

Gençliğin, "Bir devam ve beka halkası, geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı" olduğuna işaret eden Erdoğan, her zaman gençliğin her şeyden önce inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davasının olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu dava, öyle günübirlik, gelip geçici heveslere değil asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle, 'Bu dava, irfanımızı yeniden fethetmek, dava, ecdadın tefekkür, özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.' Biz de şahsen, hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda hep gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir."

Erdoğan, seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtıklarını, özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür, sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladıklarını hatırlattı.

"Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz?" diyerek her fırsatta gençlerin yanında olduklarına işaret eden Erdoğan, "Şunu daima aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu milletin evlatlarını geçmişte 'sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni' diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar." dedi.

"GENÇLERLE KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı olduğunu anımsatarak, o karanlık günlerde Samsunluların da aralarında bulunduğu gençlerin işkence gördüklerini, idam sehpalarında infazların olduğunu, yüz binlerce gencin hayatının zindan edildiğini, geleceğinin ellerinden alındığını anımsattı.

Annelerin, babaların, gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdiklerini belirten Erdoğan, tüm gayelerinin bu kötü günlerin bir daha yaşanmaması olduğunu, bu yüzden gençlerle sık sık bir araya geldiklerini, istişare ettiklerini, gençlerin fikirleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında, "Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında 81 ilden ve 207 üniversiteden gelen gençlerle İstanbul'da buluştuklarını, mayıs ayında da Türkiye'nin dört bir yanından yüz bini aşkın gençle gençlik şöleninde Kocaeli'de bir araya geldiklerini söyledi.

Şimdi de Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının 105. yıl dönümünde gençlerle beraber olduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler, şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar. Biz, onlara hiçbir zaman aldırmadık. Bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu açık etsin."

"BUNLAR BİZİ ÇOK RAHATLATIYOR"

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Güneydoğu, Doğu Anadolu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı." dedi.

Bölgedeki otlakların hareketli ve canlı durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu otlaklara artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaşları otlatabiliyorlar. Bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi çok rahatlatıyor." diye konuştu.

Bölgede artık sıkıntıların olmadığını belirten Erdoğan, hedefin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinin geneline huzurlu bir havayı getirmek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "7 ülke bir araya gelerek Fransa'da bir rapor yayımladı. Bu raporda Türkiye de yer aldı. Siz, yıllardır 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyorsunuz. Sizce yeterince dünya bunu kabul etti mi?" sorusu üzerine, yıllardır "Dünya 5'ten büyüktür." dediklerini ve demeye devam edeceklerini söyledi.

Bununla kalmayarak "Daha adil bir dünya mümkün." de dediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? Şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz, değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Bizler Türkiye olarak 'İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları, inşallah bir an önce aşalım.' diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz, Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım, bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız."