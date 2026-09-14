Soruşturma dosyasında yer alan şok edici detaylara göre, şüpheli Tanış'ın, mağdur erkekleri para karşılığında bazı erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu yasa dışı ağ üzerinden haksız kazanç temin ettiği saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu düzenini ve toplumsal yapıyı korumaya yönelik yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında kritik bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve sapkın aktivist Emre Tanış, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış'ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış'ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda ağın boyutlarının derinleştiği, Tanış'ın çok sayıda mağduru fuhuş batağına sürüklediği yönündeki bulgular üzerine soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

"BENİ BU İŞLERE EMRE TANIŞ SOKTU"

Soruşturma dosyasına giren ifadede, kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış'ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış'tan yardım istediğini söyledi.

Şüpheli, Tanış'ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti. İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından Emre Tanış'ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Her iki kişiden toplam 6 bin TL aldığını ifade eden şüpheli, Tanış'ın kendisine "bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını" söylediğini kaydetti.