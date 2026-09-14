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Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Adem Hasbaş, “olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan Hasbaş, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

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Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da otomobiliyle 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan Adem Hasbaş'ın yargılandığı davada karar çıktı. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasbaş'a "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tuana Elif'in ölümüne neden olan Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Tuana Elif'in ölümüne neden olan Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TUANA ELİF'İN ÖLÜMÜNDE KARAR ÇIKTI

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın yanı sıra Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hasbaş, olayın isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak mahkemede şu ifadeleri kullandı:

"Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum."

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı da savunmasını yaptı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-3

OLAY 28 MART'TA YAŞANDI

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarptı. Kazada 17 yaşındaki Tuana Elif hayatını kaybetti.

Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-4

TUANA ELİF DAVADA MAĞDUR TARAFINDAYDI

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlendi.

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Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-5

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Hasbi Dede hakkında görülen davada da daha önce karar verilmişti.

Dede, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-7 Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-8 Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis-9
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