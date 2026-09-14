Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif’in ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis
Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Adem Hasbaş, “olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan Hasbaş, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.
Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da otomobiliyle 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan Adem Hasbaş'ın yargılandığı davada karar çıktı. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasbaş'a "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
TUANA ELİF'İN ÖLÜMÜNDE KARAR ÇIKTI
Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın yanı sıra Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Hasbaş, olayın isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak mahkemede şu ifadeleri kullandı:
"Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum."
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı da savunmasını yaptı.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
OLAY 28 MART'TA YAŞANDI
Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarptı. Kazada 17 yaşındaki Tuana Elif hayatını kaybetti.
TUANA ELİF DAVADA MAĞDUR TARAFINDAYDI
Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlendi.
GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Hasbi Dede hakkında görülen davada da daha önce karar verilmişti.
Dede, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.