DÖNER ETİKETLERİNDE ŞEFFAFLIK

Döner adının etikette; üretim şekline bağlı olarak "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde yazılması zorunlu hale getiriliyor.

Et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin amacı dışında (ürün ağırlığını artırmak gibi) kullanılmasını önlemek amacıyla kısıtlayıcı hükümler belirlenerek var olan hükümler detaylandırılıyor.

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğa başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarılıyor.

Döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den 15'e indiriliyor.

HABER: RANA BÜYÜKTAŞ