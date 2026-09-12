Taksim ve Şişli'deki gece kulüplerine narkotik baskın! Jandarma ve polisten "Ailem Güvende" operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin en hareketli noktalarından olan Taksim ve Şişli’de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Saatler 00.30 gösterdiğinde Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi ve Şişli hattındaki çok sayıda gece kulübü, masaj salonu ve dernek adresine eş zamanlı baskınlar yapıldı. "Ailem Güvende" ismi verilen operasyonlarda gece kulüpleri ve mekanlar narkotik dedektör köpekleriyle arandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu (Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi) ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayda adrese saat 00.30 itibarıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.
HANGİ BARLARA BASKIN YAPILDI?
Taksim ve Şişli'de operasyon düzenlenen adresler; Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bıgudi Bar, İcon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar, Aquarius Taksim.
Baskın düzenlenen gece kulüpleri ve mekanlarda narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.
SIKI TEDBİRLER ALINDI
Mekanlarda İstanbul Emniyeti tarafından Çevik Kuvvet ve İlçe Güvenlik Bürolarınca tedbir alındı.
ÜSTÜ ARANAN GÖNDERİLDİ
Üst aramaları tamamlanan kişilerin gece kulüplerinden çıkışlarına izin verildi.