CANLI YAYIN
Geri

Taksim ve Şişli'deki gece kulüplerine narkotik baskın! Jandarma ve polisten "Ailem Güvende" operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin en hareketli noktalarından olan Taksim ve Şişli’de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Saatler 00.30 gösterdiğinde Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi ve Şişli hattındaki çok sayıda gece kulübü, masaj salonu ve dernek adresine eş zamanlı baskınlar yapıldı. "Ailem Güvende" ismi verilen operasyonlarda gece kulüpleri ve mekanlar narkotik dedektör köpekleriyle arandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Taksim ve Şişli'deki gece kulüplerine narkotik baskın! Jandarma ve polisten "Ailem Güvende" operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu (Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi) ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayda adrese saat 00.30 itibarıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.

HANGİ BARLARA BASKIN YAPILDI?

Taksim ve Şişli'de operasyon düzenlenen adresler; Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bıgudi Bar, İcon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar, Aquarius Taksim.

İstanbul'da ʺAilem Güvendeʺ operasyonu kapsamında çok sayıda mekana baskın yapıldı (Haberin görselleri DHA ve İHA'dan alındı)İstanbul'da ʺAilem Güvendeʺ operasyonu kapsamında çok sayıda mekana baskın yapıldı (Haberin görselleri DHA ve İHA'dan alındı)

Baskın düzenlenen gece kulüpleri ve mekanlarda narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Taksim ve Şişli'deki gece kulüplerine narkotik baskın! Jandarma ve polisten "Ailem Güvende" operasyonu-3

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Mekanlarda İstanbul Emniyeti tarafından Çevik Kuvvet ve İlçe Güvenlik Bürolarınca tedbir alındı.

Taksim ve Şişli'deki gece kulüplerine narkotik baskın! Jandarma ve polisten "Ailem Güvende" operasyonu-4

ÜSTÜ ARANAN GÖNDERİLDİ

Üst aramaları tamamlanan kişilerin gece kulüplerinden çıkışlarına izin verildi.

Karadeniz programında büyük gün! Başkan Erdoğan Samsun Şehir Hastanesinin açılışını yapacak
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan Samsun’da dev tesisi açacak
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler