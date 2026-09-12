İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu (Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi) ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayda adrese saat 00.30 itibarıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.



HANGİ BARLARA BASKIN YAPILDI?



Taksim ve Şişli'de operasyon düzenlenen adresler; Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bıgudi Bar, İcon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar, Aquarius Taksim.