Milyonlarca öğrenci için üç aylık yaz tatili sona ererken 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda millî birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak.

Milyonlarca öğrenci için yepyeni bir dönem başlıyor. (Fotoğraflar: AA)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazzeli çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek.

283 MİLYON KİTAP HAZIR

Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak. MEB, yeni dönem için 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek.

İLK ZİLE TRAFİK AYARI

Yenidönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında olacak. İstanbul'da ise ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılacak.

OKULLARA GÜVENLİK ÇEMBERİ

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada, 1.276 ekip, 207 MTS ve 2 bin 469 personelle tedbir uygulanacak.

Çocuk Şube Müdürlüğünce 239 okula 229 Okul Kolluk Görevlisi, 2 bin 620 okula 470 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi atanacak. Bin 493 okulda 578 ekip görev yapacak. 39 ilçede 45 Mobil Okul Timi de görev alacak.

14-25 Eylül'de 890 personelle trafik tedbiri uygulanacak.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatlerinde denetlenecek.

İlk gün eğitim 10.00- 15.00 arasında yapılacak. Ayrıca 3 bin 13 bahçe görevlisi ve 8 bin 500 temizlik personeli göreve başlayacak.

KUR'AN KURSLARI YARIN BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.

Kur'an kursları kapsamında yüz yüze ve çevrim içi eğitim verme imkânları sunulacak. Kur'an kursları açılış programı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.