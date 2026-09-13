"Zenne Arif" İzmir'de gözaltına alındı! Operasyonu bir tanığın beyanı başlattı
Aile Yılı kapsamında aile ve toplumu ifsad eden sapkın yapılara göz açtırılmıyor. 15 ilde başlatılan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında çok sayıda LGBT derneğine baskın düzenlendi. Yurt dışından fonlanan LGBT hesapları da kapatıldı. Operasyonun İzmir ayağında “Zenne Arif” olarak bilinen, gece kulüplerinde müstehcen dans görüntüleri olan Arif Saçlı gözaltına alındı.
Aile ve toplumun yapısını ifsad eden LGBT sapkınlığına karşın topyekun mücadele başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
"Zenne Arif" olarak tanınan Saçlı'nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtildi.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN ZENNE AKLAMA YAYINI
Öte yandan Armağan Çağlayan, Youtube kanalına Zenne Arif'i konuk ederek sapkınlığı meşrulaştırmaya kalktı.
Çağlayan'ın yayında Zenne Arif, asgari ücretlileri ve maşa başı çalışanları hakir görüp "Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçerim" demişti.
BİR TANIĞIN BEYANIYLA BAŞLADI
"Ailem Güvende" soruşturmasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir tanığın beyanları üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Tanığın, para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptığı belirtilen erkeklere ilişkin banka dekontları ile yazışmaları soruşturma makamlarına sunmasının ardından çalışmaların derinleştirilerek genişletildiği belirtildi.
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