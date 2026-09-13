Aile ve toplumun yapısını ifsad eden LGBT sapkınlığına karşın topyekun mücadele başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Zenne Arif ʺAilem Güvendeʺ operasyonları kapsamında İzmir'de gözaltına alındı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı) "Zenne Arif" olarak tanınan Saçlı'nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtildi.

Zenne Arif ʺDünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçerimʺ demişti





ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN ZENNE AKLAMA YAYINI



Öte yandan Armağan Çağlayan, Youtube kanalına Zenne Arif'i konuk ederek sapkınlığı meşrulaştırmaya kalktı.



Çağlayan'ın yayında Zenne Arif, asgari ücretlileri ve maşa başı çalışanları hakir görüp "Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçerim" demişti.