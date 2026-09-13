Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" diyerek seçimleri işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenini icra etti.

Başkan Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



Kentte temaslarını tamamlayan Erdoğan, ahde vefa örneği sergileyip Güneysu'daki komşularını ziyaret etti.





Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan yaşlıların hal ve hatrını sorup hayır dualarını aldı.



Yanına gelen gençlerle ve hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi.