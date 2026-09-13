Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Rize'de komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'deki programını tamamladı. Erdoğan, Samsun'daki açılış törenine geçmeden evvel Rize Güneysu'daki komşularını ziyaret etti. Yaşlıların hayır duasını aldı, gençlerle fotoğraf çekildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenini icra etti.Başkan Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti!
Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" diyerek seçimleri işaret etti.
Kentte temaslarını tamamlayan Erdoğan, ahde vefa örneği sergileyip Güneysu'daki komşularını ziyaret etti.
Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan yaşlıların hal ve hatrını sorup hayır dualarını aldı.
Yanına gelen gençlerle ve hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi.
MAHALLE BAYRAM YERİ
Erdoğan'ın gelişiyle mahalle bayram yerine döndü.
Başkan Erdoğan daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel