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Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Rize'de komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'deki programını tamamladı. Erdoğan, Samsun'daki açılış törenine geçmeden evvel Rize Güneysu'daki komşularını ziyaret etti. Yaşlıların hayır duasını aldı, gençlerle fotoğraf çekildi.

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Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Rize'de komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenini icra etti.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti!


Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" diyerek seçimleri işaret etti.

Başkan Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Başkan Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

Kentte temaslarını tamamlayan Erdoğan, ahde vefa örneği sergileyip Güneysu'daki komşularını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Rize'de komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı-2

Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan yaşlıların hal ve hatrını sorup hayır dualarını aldı.

Yanına gelen gençlerle ve hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Rize'de komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı-3

MAHALLE BAYRAM YERİ

Erdoğan'ın gelişiyle mahalle bayram yerine döndü.

Başkan Erdoğan daha sonra Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.

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