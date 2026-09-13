Başkan Erdoğan'ın kentteki programının ilk önemli durağı, saat 14.00'te resmî açılışı gerçekleştirilecek Samsun Şehir Hastanesi olacak. Başkan Erdoğan'ın Samsun ziyareti kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelmesi planlanıyor.

Samsun Şehir Hastanesi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

DEV YATIRIMDA RESMÎ AÇILIŞ GÜNÜ

Yapımına 2020 yılında başlanan ve 2026 yılında tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mayıs 2026 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastanenin resmî açılışı ise 13 Eylül Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Samsun Şehir Hastanesi, 305 bin metrekarelik arazisi, geniş kapasitesi ve modern altyapısıyla bölge sağlık hizmetlerindeki yerini alacak.

Hastanede bin 458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkânlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.