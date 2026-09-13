Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yıl 745'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programına katıldı. 'BİZE BIRAKILAN EN BÜYÜK MİRAS' Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı en önemli mirasın en ağır şartlarda dahi istikameti kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmak olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihati de bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş, yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak tarihini de değiştirmiş, Batı'nın karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin hikmeti bu topraklarda buluşmuş, Söğüt'te yakılan kutlu ocak, bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ʺAilem Güvendeʺ operasyonları sonrası ʺDevlet olarak tüm tedbirleri alıyoruzʺ mesajı verdi (Haberin görselleri DHA'dan alındı) Bakan Gürlek, Bilecik'te yaşatılan geleneğin geçmişe duyulan bir özlemin ötesinde olduğunu kaydederek, "Bize kim olduğumuzu ve geleceğe hangi değerlerle yürüyeceğimizi gösteren canlı bir hafızadır. Bizlere düşen, bu mirasın taşıdığı adalet, cesaret, kardeşlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bilecik bu yönüyle, aziz hatıralarıyla geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş büyük bir tarih köprüsüdür. Anadolu ruhunu var eden Türkmen boyları, kutlu Türk tarihini bu toprakların her yanına nakış gibi titizlikle işlemiştir. Ahilikten Türk-İslam coğrafyasının maneviyatına, Horasan erenlerinden zengin insanlık birikimimize kadar uzanan değerler, bu toprakların barışın, kardeşliğin ve en önemlisi hoşgörünün merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet, devletin vicdanı, milletin güvencesi, toplumsal huzurun temelidir" şeklinde konuştu.