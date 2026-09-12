ABD, GKRY’ye silah ambargosunu kaldırma kararını 2027’ye uzattı! Türkiye’den tepki: Güven daha da aşınacak
ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027’ye kadar uzatmasına Türkiye’den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Ada’daki güveni daha da aşındıracağına dikkat çekerek Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını ve güvenliğini her koşulda korumaya devam edeceğini vurguladı.
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl daha uzatılmasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Ada'daki taraflar arasındaki güveni daha da aşındırabileceğine dikkat çekti.
ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar yeniden uzatıldığı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının görüşlerinin paylaşıldığını belirtti.
"GÜVENİ DAHA DA AŞINDIRACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"
Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetlerinin bölgesel istikrara zarar verdiği vurgulandı.
Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kıbrıs Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."
TÜRKİYE'DEN KKTC MESAJI
Açıklamada Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceği belirtilerek şu mesaj verildi:
"Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak; KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir."
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