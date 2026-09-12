ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl daha uzatılmasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Ada'daki taraflar arasındaki güveni daha da aşındırabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’den ABD’nin GKRY kararına sert tepki (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

"GÜVENİ DAHA DA AŞINDIRACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetlerinin bölgesel istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."