İstanbul’da yarın trafik şaşacak! 3 ilçede hangi yollar kapanacak?
İstanbul’da yarın gerçekleştirilecek “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta çok sayıda güzergâh araç trafiğine kapatılacak. Saat 10.00 itibarıyla başlayacak trafik kısıtlamaları etkinlik sona erene kadar sürecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları da duyurdu.
İstanbul'da yarın trafiğe çıkacak sürücüler için kritik uyarı geldi. "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" kapsamında megakentin Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde birçok cadde ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın düzenlenecek etkinlik kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek. Saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ile bu yolların yerine kullanılabilecek alternatif güzergâhlar belirlendi.
FATİH'TE TRAFİK BU GÜZERGÂHLARDA DURACAK
Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıkları arasındaki bölümü ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddeleri araç trafiğine kapatılacak.
Bu güzergâhlara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
BEYOĞLU'NDA SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF ROTA
Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri ile İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak.
Sürücüler alternatif güzergâh olarak Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddelerini kullanabilecek.
BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Beşiktaş'ta Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıkları arasındaki bölümünde trafik akışı sağlanamayacak.
Bu güzergâhları kullanacak sürücüler, Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirilecek.