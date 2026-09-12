İstanbul'da yarın trafiğe çıkacak sürücüler için kritik uyarı geldi. "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" kapsamında megakentin Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde birçok cadde ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın düzenlenecek etkinlik kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek. Saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ile bu yolların yerine kullanılabilecek alternatif güzergâhlar belirlendi.