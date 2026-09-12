CHP’ye yasaklamıştı, sıra Yeni Parti’de! Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım” çıkışı: Çalmayın
CHP'deki mutlak butlan krizinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı saf tutarak eserlerini kullandırmayan Zülfü Livaneli, bu kez Yeni Parti'ye "Yiğidim Aslanım" resti çekti. Daha önce CHP mitinglerinde "romantizm" eleştirilerinin hedefi olan şarkı, şimdi muhalefet içindeki yeni ayrışmanın sembolüne dönüştü.
CHP ile Yeni Parti arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim, bu kez mitinglerde kullanılan şarkılar üzerinden yeni bir boyut kazandı.
Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" eserinin Yeni Parti etkinliklerinde kullanılması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, şarkının "muhalif enerjiyi söndürdüğünü" savunarak Livaneli'ye çağrıda bulundu.
Livaneli de tartışmaya dahil oldu ve Yeni Parti'ye eseri artık çalmamaları yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.
"ÇALMAMALARINI RİCA ETTİM"
Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalif enerjiyi söndürmenin melodisi olduğu gerekçesiyle kendilerinden çalmamalarını rica ettim." ifadelerini kullandı.
Livaneli'nin çıkışı, "Yiğidim Aslanım"ın muhalefet cephesindeki sembolik anlamını yeniden gündeme taşıdı.
İMAMOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ
"Yiğidim Aslanım", CHP'nin mitinglerinde tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen eserlerden biri olmuştu.
Şarkının, CHP'den kopan kadroların kurduğu Yeni Parti'nin etkinliklerinde de kullanılmaya devam etmesi ise dikkat çekti.
23 OCAK'TAKİ ELEŞTİRİ YENİDEN GÜNDEMDE
Livaneli'nin bugünkü çıkışı, 23 Ocak 2026'da aynı şarkı üzerinden CHP içinde yaşanan tartışmayı da yeniden hatırlattı.
O tarihte Özgür Özel ve bugün Yeni Parti çatısı altında yer alan siyasi kadrolar henüz CHP'deydi.
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, CHP yönetiminin miting stratejisini eleştirirken, "Yiğidim Aslanım romantizmiyle insanları motive edemiyorsun" sözleriyle dikkat çekmişti.
Özkan, uzun miting süreleri, soğuk hava ve ulaşım sorunlarını da gündeme getirerek parti yönetimine tepki göstermişti.
O GÜN CHP'DE TARTIŞILDI, BUGÜN YENİ PARTİ'DE
Aradan geçen süreçte muhalefette siyasi dengeler değişti. CHP'den ayrılan isimlerin Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya başlamasının ardından aynı şarkı bu kez Yeni Parti etkinliklerinde kullanılmaya devam etti.
Böylece 23 Ocak'ta CHP'nin miting siyaseti üzerinden eleştirilen "Yiğidim Aslanım", 12 Eylül'de bu kez eserin sahibi Zülfü Livaneli'nin "çalmayın" çıkışıyla yeniden tartışmanın merkezine yerleşti.
CHP'DEKİ KRİZDE TARAF OLMUŞTU, ŞİMDİ YENİ PARTİ'YE SESLENDİ
Livaneli'nin muhalefet içindeki siyasi tartışmalara eserleri üzerinden dahil olması ilk kez yaşanmadı.
Haziran 2026'da CHP'deki mutlak butlan krizinde tavrını açıkça ortaya koyan Livaneli, mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine bestelerini kullandırmayacağını duyurmuştu.
Livaneli o dönem, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" sözleriyle CHP içindeki siyasi mücadelede pozisyonunu açıkça ortaya koymuştu.
Aynı süreçte Onur Akın, Suavi, Selda Bağcan ve Edip Akbayram'ın ailesi gibi çok sayıda sanatçı da Kılıçdaroğlu yönetimine karşı benzer şekilde eserlerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.