CHP ile Yeni Parti arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim, bu kez mitinglerde kullanılan şarkılar üzerinden yeni bir boyut kazandı.

Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" eserinin Yeni Parti etkinliklerinde kullanılması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, şarkının "muhalif enerjiyi söndürdüğünü" savunarak Livaneli'ye çağrıda bulundu.

Livaneli de tartışmaya dahil oldu ve Yeni Parti'ye eseri artık çalmamaları yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.