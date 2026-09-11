Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, soruşturma konusu dönemde CHP yönetiminde bulunan, daha sonra Yeni Parti'ye geçen Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında "zimmet" ve "suça iştirak" suçlarının işlendiği kaydedildi.

Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheliye hapis talebi (Fotoğraflar AA ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.) PARAVAN ŞİRKETLER VE YANILTICI BELGELER TESPİT EDİLDİ Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi. Yapılan incelemelerde, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında ise sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi. Dosyadaki mali incelemelerde belediye kaynaklarından paravan şirketlere milyonlarca liralık para aktarımı yapıldığı belirlendi. Söz konusu paraların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği, kişisel hesaplara aktarıldığı ve kripto varlık platformlarına yönlendirildiği tespit edildi.