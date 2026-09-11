Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheliye tutuklama talebi: Milyonluk para trafiğinde kripto izi
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 22 şüphelinin cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
İddianamede, soruşturma konusu dönemde CHP yönetiminde bulunan, daha sonra Yeni Parti'ye geçen Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında "zimmet" ve "suça iştirak" suçlarının işlendiği kaydedildi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE YANILTICI BELGELER TESPİT EDİLDİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi.
Yapılan incelemelerde, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında ise sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi.
Dosyadaki mali incelemelerde belediye kaynaklarından paravan şirketlere milyonlarca liralık para aktarımı yapıldığı belirlendi.
Söz konusu paraların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği, kişisel hesaplara aktarıldığı ve kripto varlık platformlarına yönlendirildiği tespit edildi.
MİLYONLARIN İZİ KRİPTO VARLIK PLATFORMLARINA UZANDI
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, belediyeden şirketlere aktarılan paraların hesaplarda uzun süre tutulmadığı belirlendi.
Paraların bir bölümünün nakit olarak çekildiği, bir bölümünün kişisel hesaplar üzerinden hareket ettirildiği, bazı tutarların ise kripto varlık platformlarına aktarıldığı kaydedildi.
Mali hareketler MASAK ve ilgili kurumların hazırladığı raporlarla soruşturma dosyasına girdi.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLU BULUNUYOR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutukluluk hali devam ediyor.
Soruşturma kapsamında D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
22 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ
Savcılık, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'ndaki "zimmet" suçu başta olmak üzere ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin sanık sıfatıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
TAKVİM DAHA ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim.com.tr, Tepebaşı Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.
Soruşturmanın ilk aşamasında, 33'ü belediye görevlisi olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma; zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında yürütülmüştü.
TOPRAĞIN ALTINDA GİZLİ KRİPTO ODASI BULUNMUŞTU
Operasyon sırasında yapılan aramalarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıkmıştı.
Belediyede görevli Ö.E.'nin ikametinin bahçesinde toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmiş, burada 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirilmişti.
Soruşturma kapsamında elde edildiği öne sürülen gelirlerin kripto varlık hesapları üzerinden hareket ettirilip ettirilmediği de incelemeye alınmıştı.
BAĞIŞ YEMEKLERİNDE FATURA İDDİASI
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği soruşturma ayrıntılarında, belediyenin aşevinde hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemeklerin, anlaşmalı şirketlerden satın alınmış gibi gösterildiği öne sürülmüştü.
İddiaya göre, şirketlerin belediyeden fatura bedellerini tahsil etmesinin ardından paranın bir bölümü farklı yollarla sistem dışına çıkarılıyordu.
Soruşturmada bazı belediye görevlilerinin yakınları adına şirketler kurulduğu ve bazı ödemelerin bu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları da mercek altına alınmıştı.
ETKİNLİKLERDE KATILIMCI SAYISI İDDİASI
Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı etkinliklerdeki katılımcı sayılarının gerçeğin üzerinde gösterilerek faturaların yükseltildiği iddiası da soruşturma dosyasına girmişti.
Kentte faaliyet gösteren bazı restoran ve organizasyon şirketlerinin bilgisi dışında doğrudan temin teklifleri hazırlandığı, bazı şirket yetkililerinin ise belgelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını söylediği belirtilmişti.
Soruşturmanın ilk aşamasında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 15'i tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Sonraki süreçte verilen tahliye kararlarının ardından mevcut iddianame aşamasında 13 şüphelinin tutukluluk halinin sürdüğü kaydedildi.