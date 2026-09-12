Şimşekler Suç Örgütüne şafak operasyonu: 11 ilde 64 gözaltı!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde "Şimşekler" suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, yurt dışı firarisi Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı çetenin 64 mensubu yakalandı. Haraç vermeyen çalışanların vurulması, insanların kaçırılması, Bursa'daki bir bağ evinde işlenen infaz ve çocuk oyun alanında saklanan el bombaları soruşturma dosyasına girdi. MASAK raporlarıyla mali yapısı çökertilen örgütün 10 şirketine, 4 taşınmazına ve 13 aracına el konulurken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışı firarisi Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik dev operasyon düzenlendi.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak baskınlarında, hakkında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma dosyası, örgütün karıştığı kanlı eylemleri, haraç çarkını ve korkunç yöntemlerini tek tek ortaya çıkardı.
HARAÇ VERMEYİ REDDEDİNCE İKİ BACAĞINDAN VURDULAR
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre örgüt üyeleri, "El Alem Bar" isimli iş yerinde çalışan Murat Susar'ı hedef aldı. Susar'dan haraç isteyen örgüt mensupları, olumsuz yanıt alınca 16 Temmuz 2024'te silahlı saldırı gerçekleştirdi. Sol diz kapağı ve sağ baldırından vurularak yaralanan Susar'a yönelik eylem, dosyaya "kasten yaralama" ve "yağmaya teşebbüs" suçları kapsamında girdi.
KAÇIRIP HARAÇ İSTENDİLER, ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
Örgüt üyelerinin hedefindeki bir diğer isim ise Deniz Arslan oldu. Dosyadaki tespitlere göre, daha önce örgüt mensuplarıyla yaşanan tartışma ve küfürleşme bahane edilerek Arslan, 18 Aralık 2024'te Gökhan Korgan'a ait iş yerindeyken zorla kaçırıldı.
Deniz Arslan ve Gökhan Korgan'dan haraç istendiği, taleplerinin reddedilmesi üzerine Arslan'a ait aracın 20 Aralık 2024 tarihinde silahla kurşunlandığı belirlendi. Yaşananlar soruşturma dosyasında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağmaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçları kapsamında değerlendirildi.
SOKAK ORTASINDA SİLAHLI HESAPLAŞMA
Soruşturmada, "Şimşekler" ile "Aratlar" isimli suç grubu arasındaki husumetin çok sayıda silahlı eyleme dönüştüğü tespit edildi.
Aratlar Grubu mensuplarınca Halim Şimşek'in sahibi olduğu Çivi Restaurant'a düzenlenen saldırıya karşılık veren Şimşekler Suç Örgütü üyeleri, 28 Ocak 2026'da Burak Aşım ve Seyid Mehli'ye silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Ayrıca 28 Ocak 2025 tarihinde yaşanan bir diğer husumette ise Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından vuruldu.
SAKLANDIĞI BAĞ EVİNİ BULUP İNFAZ ETTİLER: ADANA'DAN BURSA'YA ÖLÜM TAKİBİ
Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından birini Haydar Öz cinayeti oluşturdu. Şimşekler Grubuna ait iş yerlerine ve örgüt mensuplarının evlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlediği belirtilen Haydar Öz, olayın ardından izini kaybettirmek için Bursa'ya giderek bir bağ evinde saklanmaya başladı.
Öz'ün saklandığı yeri tespit eden örgüt yöneticileri, Adana'dan farklı araçlarla tetikçilerini Bursa'ya gönderdi. Bursa'daki örgüt üyelerinin barınma imkânı sağladığı tetikçiler, yapılan keşif ve planlamanın ardından 21 Şubat 2025'te bağ evine silahlı baskın düzenledi. Saldırıda Haydar Öz hayatını kaybetti. Olay, dosyanın en ağır "kasten öldürme" eylemi olarak kayıtlara geçti.
EL BOMBALARINI ÇOCUK OYUN ALANINA GİZLEDİLER
Örgütün eylemlerde kullanmak üzere cephanelik depoladığı da ortaya çıkarıldı. Emniyet güçlerinin 25 Haziran 2025 tarihinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda bulunan "Mavi Balık" isimli iş yerinde yaptığı aramada skandal bir detay tespit edildi.
İş yerinin çocuk oyun alanında depo olarak kullanılan prefabrik bölümündeki bir koltuğun içerisine poşetle saklanmış 2 adet el bombası ele geçirildi. Bombaların planlanan saldırılarda kullanılmak üzere gizlendiği saptandı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 64 GÖZALTI
Polis ekiplerinin bugün (12 Eylül) 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet el bombası, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 57 adet fişek ile çok sayıda örgütsel ve dijital materyale el konuldu.
MASAK RAPORUYLA MALİ YAPIYA KİLİT: ŞİRKETLERE VE ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturmanın mali ayağında MASAK devreye girdi. Hazırlanan raporlar doğrultusunda şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan işlem yapıldı. Banka hesapları bloke edilen örgütün finans ağına büyük darbe vuruldu.
Mahkeme kararıyla örgüt yöneticilerine ait 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirket olmak üzere toplam 10 şirkete, 4 taşınmaza ve 13 araca el konuldu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında bulunan firari örgüt lideri Halim Şimşek'in yakalanması ve örgütün tüm mal varlığının deşifre edilmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.