AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük 'millet ve devlet düşmanı' bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklaması. Fotoğraflar: AA, Takvim

"12 EYLÜL DARBESİNİN ÜLKEMİZE İHANETİNİ UNUTMUYORUZ"

Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük 'millet ve devlet düşmanı' bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılıklarının tam olduğunu vurguladı.

"VESAYETE KARŞI MİLLET İRADESİ"

Demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm vatandaşları rahmetle anan Ömer Çelik, "Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN