HARAÇ VERMEYİ REDDEDİNCE İKİ BACAĞINDAN VURDULAR Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre örgüt üyeleri, "El Alem Bar" isimli iş yerinde çalışan Murat Susar'ı hedef aldı. Susar'dan haraç isteyen örgüt mensupları, olumsuz yanıt alınca 16 Temmuz 2024'te silahlı saldırı gerçekleştirdi. Sol diz kapağı ve sağ baldırından vurularak yaralanan Susar'a yönelik eylem, dosyaya "kasten yaralama" ve "yağmaya teşebbüs" suçları kapsamında girdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari olan Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik dev operasyon düzenlendi.

KAÇIRIP HARAÇ İSTENDİLER, ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR Örgüt üyelerinin hedefindeki bir diğer isim ise Deniz Arslan oldu. Dosyadaki tespitlere göre, daha önce örgüt mensuplarıyla yaşanan tartışma ve küfürleşme bahane edilerek Arslan, 18 Aralık 2024'te Gökhan Korgan'a ait iş yerindeyken zorla kaçırıldı.

Deniz Arslan ve Gökhan Korgan'dan haraç istendiği, taleplerinin reddedilmesi üzerine Arslan'a ait aracın 20 Aralık 2024 tarihinde silahla kurşunlandığı belirlendi. Yaşananlar soruşturma dosyasına "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağmaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarıyla işlendi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI HESAPLAŞMA

Soruşturmada, "Şimşekler" ile "Aratlar" isimli suç grubu arasındaki husumetin çok sayıda silahlı eyleme dönüştüğü tespit edildi.

Aratlar Grubu mensuplarınca Halim Şimşek'in sahibi olduğu Çivi Restaurant'a düzenlenen saldırıya karşılık veren Şimşekler Suç Örgütü üyeleri, 28 Ocak 2026'da Burak Aşım ve Seyid Mehli'ye silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Ayrıca 28 Ocak 2025 tarihinde yaşanan bir diğer husumette ise Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından vuruldu.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNİ BULUP İNFAZ ETTİLER: ADANA'DAN BURSA'YA ÖLÜM TAKİBİ

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından birini Haydar Öz cinayeti oluşturdu. Şimşekler Grubuna ait iş yerlerine ve örgüt mensuplarının evlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlediği belirtilen Haydar Öz, olayın ardından izini kaybettirmek için Bursa'ya giderek bir bağ evinde saklanmaya başladı.