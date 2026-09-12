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Gökyüzüne ilk sefer! Siirt Havalimanı kapılarını yeniden açtı

Yenileme çalışmalarının ardından yeniden uçuşlara açılan Siirt Havalimanı, bugün ilk yolcu uçağını ağırladı. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları’nın TK2656 sefer sayılı uçağı, yenilenen havalimanına iniş yaparak yolcu seferlerini yeniden başlattı.

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Gökyüzüne ilk sefer! Siirt Havalimanı kapılarını yeniden açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi.

Yenilenen Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.Yenilenen Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

UÇUŞA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşla yolcu seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.

İstanbul’dan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, Siirt’e ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi.İstanbul’dan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, Siirt’e ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi.

"SİİRT'İ YENİDEN GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK"

Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nda yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının ardından ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğini belirterek, şu ifadeleri kaydetti:

"Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı'nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk."

Havalimanında terminal ve kule başta olmak üzere birçok alanda yenileme yapıldı.Havalimanında terminal ve kule başta olmak üzere birçok alanda yenileme yapıldı.

TEST İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Elektronik ve seyrüsefer sistemlerinin test ve kontrolleri tamamlandı.Elektronik ve seyrüsefer sistemlerinin test ve kontrolleri tamamlandı.

TERMİNAL BİNASI 3 BİN 135 METREKARE

Yenileme çalışmalarının yalnızca terminal binasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle dedi:

"Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik."

Siirt havalimanında çevre düzenlemesi ve bazı çalışmalar ise devam ediyor.Siirt havalimanında çevre düzenlemesi ve bazı çalışmalar ise devam ediyor.

Uraloğlu, ilk yolcu uçuşunun ardından çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.

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