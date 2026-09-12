Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Havalimanında terminal ve kule başta olmak üzere birçok alanda yenileme yapıldı.

"Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik."

Elektronik ve seyrüsefer sistemlerinin test ve kontrolleri tamamlandı.

Siirt havalimanında çevre düzenlemesi ve bazı çalışmalar ise devam ediyor.

Uraloğlu, ilk yolcu uçuşunun ardından çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.