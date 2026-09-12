Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, geçen yıl 1.900-2.000 lira seviyesinde olan bu tutar yaklaşık yüzde 25-30 artışa işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklasa da bazı özel okullar, kitap ve eğitim materyallerini "kırtasiye paketi" adı altında velilere sunuyor. Fiyatları da 50 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Okul kantinlerinde fiyat artışları birçok üründe yüzde 30'u geçti. Giyim maliyetindeki artış yüzde 15'i buldu. Servis ücretleri ise yüzde 25-30 arasında arttı. Her ilde tavan fiyat tarifeleri belirlense de birçok okul bu rakamlara uymuyor. Veliler yüksek fiyatlara isyan ediyor.

Bu yıl bir öğrencinin çanta, defter, kalem, suluk, beslenme çantası ve temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan okul alışverişinin maliyeti yaklaşık 2 bin 500-3 bin liraya ulaştı.

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TOST-AYRAN 130 TL

Okul kantinlerinde uygulanacak yeni tavan fiyat tarifesi geçtiğimiz gün belli oldu.

Öğrencilerin en sık tercih ettiği tost ve ayranın birlikte fiyatı bu yıl 90 TL'den 130 liraya yükseldi. Yeni tarifeye göre simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Yarım litre suyun fiyatı 15 lira, çayın fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. Tavuk dönerin fiyatı da 145 liraya çıktı. Bu rakamlar öğrencilerin günlük harçlıkları açısından düşünüldüğünde ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor.

Bir öğrenci yalnızca bir tost ve ayran almak isterse 130 lira, bir de gün içinde su ve çay içerse 170 TL ödemek zorunda.

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu, 2026-2027 yılı için fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık dese de birçok üründe oran yüzde 40'ı geçti.