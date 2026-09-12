Dokuz gün boyunca 14 farklı noktada etkinlikler gerçekleştirilecek.



"FESTİVAL ŞEHRİMİZİN MORALİNE, SOSYAL HAYATINA VE KÜLTÜREL CANLILIĞINA GÜÇ KATACAK"



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sözlerine 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Kahramanmaraş'ın moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne şehri dahil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek başladı. Ünlüer, depremde zarar gören kültür varlıklarının ihyası ve şehrin kültür sanat hayatının yeniden canlanması adına gerçekleştirilen festivalin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.



Kahramanmaraş'ın tarihi, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve gastronomisinden söz eden Ünlüer, şu ifadeleri kaydetti: "Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır. Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş'ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu festivalin, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır."

Festival kapsamında toplam 208 etkinlik düzenlenecek.



"KAHRAMANMARAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA YENİ BİR CANLILIK KAZANDIRIYORUZ"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Kahramanmaraş'ın vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek şehrin kahramanlığıyla yalnızca kendi tarihini değil, milletimizin ortak hafızasını da şekillendirdiğini dile getirdi.



Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Yazgı, Kahramanmaraş'ın depremin ardından ayağa kalkma iradesinden söz etti.

Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtılacak.



Yazgı, Kahramanmaraş'ın 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat" alanında Türkiye'den dahil olan ilk şehir olduğunun altını çizerek bu başarının köklü birikimin uluslararası ölçekteki güçlü bir temsili olduğunu ifade etti.



Şehirdeki kültür hayatını güçlendirdiklerini dile getiren Yazgı, kazı, restorasyon ve müzecilik çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda şehirdeki müze ve kütüphanelerin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Kentin zengin mutfak kültürü 52 Lezzet Noktası’nda sunulacak.



Yazgı, Kahramanmaraş'ın kültürünün yalnızca müzelerde ve kitaplarda değil, ustaların ellerinde, ozanların sözlerinde, sofralarda ve günlük hayatta yaşamaya devam ettiğini dile getirip "İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zengin kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturuyor, Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden ayağa kaldırmak; yalnızca binalarını yeniden yapmak değil, o şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve umudunu da yeniden güçlendirmektir." dedi.