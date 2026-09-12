Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'İyilik Var' projesini başlattı: Gönüllüler ve ihtiyaç sahipleri güvenli ortamda buluşacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan "İyilik Var" dijital platformunu hizmete açtı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 81 il müdürlüğünün entegre olduğu sistemde gönüllülerin çocuklara satranç öğretmekten huzurevi ziyaretlerine kadar birçok alanda katkı sunabileceğini söyledi. Bakkal ve kuaför gibi esnafın da sistem üzerinden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verebileceğini vurgulayan Göktaş, "Biz 'İyilik varsa bizler varız' diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımızı, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini güvenilir, kurumsal ve erişilebilir tek bir çatı altında toplayan "İyilik Var" dijital platformunu resmen hayata geçirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde paylaşılan tanıtım videoları ve QR kodlar ile kamuoyunda merak uyandıran projenin detaylarını "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nda yapacağı konuşma öncesi A Haber'e anlattı.
81 İL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEME ENTEGRE EDİLDİ
Projenin toplumsal dayanışmayı kurumsal bir yapıya kavuşturacağını vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaların kapsamını şu sözlerle anlattı:
"Geçtiğimiz hafta derbide ön videolarını paylaştığımız 'İyilik Var', toplumumuzun iyilik ve gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında toplamanın bir adımıdır. Hem 'iyilikvar.gov.tr' web sayfası hem de mobil web uygulaması üzerinden 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak."
Göktaş, sistemin genel çalışma mantığına ilişkin değerlendirmesini sürdürerek şu ifadeleri kullandı:
"Paylaştığınızda Bakanlığımızın web sayfasına ve mobil web sayfasına ulaşmış oluyorsunuz. Hepsi entegre bir sistem. Aslında gönüllülüğü daha görünür kılan, daha kurumsal bir yapı oluşturan, daha güvenli bir yapı oluşturan ama aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerini görünür kılarak Türkiye'nin iyiliğini bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz."
GÖNÜLLÜLER VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ GÜVENLİ ORTAMDA BULUŞACAK
Toplumsal değerlerin ve medeniyet mirasının altını çizen Bakan Göktaş, dayanışma ruhunu çağdaş imkanlarla büyütmek istediklerini belirterek şunları söyledi:
"Bizim medeniyetimiz biliyorsunuz iyilik üzerine kuruldu. Gönüllülüğü çok severiz, hayırseverliği çok severiz, komşusuna 'Nasılsın?' diyen bir medeniyetiz. Günümüzde bence bu kurumsal yapımızı, bu iyiliğimizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. İyilik iyiliği doğurur ve hem gençlerimizi hem sivil toplum kuruluşlarımızı, üniversitelerimizi ama aynı zamanda özel sektörü de buna yöneltmek istiyoruz."
Platformun yalnızca Bakanlık faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp toplumun her kesimini kapsadığını belirten Göktaş, "Zamanını, gönüllülük faaliyetini; gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazilerimizin yanında değerlendirmek isteyen herkesi buluşturan bir platform kurduk. Çocuklarımıza satranç öğretmek isteyen bir gönüllümüz ya da huzurevindeki yaşlılarımızla vakit geçirmek, müzik çalmak, kitap okumak isteyen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sisteme dahil olabilecek." ifadelerini kullandı.
Uygulamanın pratik örneklerine ve sunduğu imkânlara değinen Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:
"İşte dama, satranç oynama noktasında gençlerimiz çok sever, aynı zamanda devlet korumasındaki çocuklarımız da çok sever. Zamanı olan, yeteneği olan bir vatandaşımız, bir gönüllümüz platforma yazılıp 'Ben çocuklarımıza gönüllü olarak satranç öğretmek istiyorum. Onlara haftada bir saatimi vermek istiyorum' veya 'Tek seferlik bir zaman harcamak istiyorum, bir seferlik bir zaman vermek istiyorum' dediğinde platform üzerinden güvenli bir şekilde hem ihtiyaç duyan grupla buluşturuyoruz, aynı zamanda da kendisi de bir gönüllülük faaliyeti yapmış oluyor. Kendisi de bir 'İyilik Var' elçisi oluyor."
HUZUREVLERİ VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ KAPSIYOR
Projenin yaşlılar ve diğer hassas gruplar için taşıdığı değeri vurgulayan Bakan Göktaş, tüm vatandaşları davet ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Huzurevindeki yaşlılarımızla zaman geçirmek isteyen, müzik çalmak isteyen, onlara kitap okumak isteyen, sohbet etmek isteyen gönüllülerimizi benzer şekilde yine platform üzerinden buraya davet ediyoruz. Gerçekten 'Hayırda yarış vardır' diyoruz, İyilikte de yarış vardır. Bunun için biraz zamanımızı ayırarak bu gönüllülüğün bir parçası olmak bence çok kıymetli. Biz 81 il müdürlüğümüzü ve aynı zamanda bütün kuruluşlarımızı bu platforma entegre ediyoruz. Dolayısıyla burada hem etkinlik kapsamında, aynı zamanda kendi düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında da gönüllülerimizi davet edebileceğimiz bir platform."
"İYİLİK KAPISI" İLE ESNAF DA SİSTEME DAHİL OLUYOR
Sistem içerisinde yer alan "İyilik Kapısı" modülünün işleyiş mekanizmasını açıklayan Göktaş, esnaf ve hayırseverlerin sunacağı destekleri şu sözlerle dile getirdi:
"Bir hayırsever bakkal, kuaför ya da esnaf, gönüllü olarak yeteneğini ve hizmetini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşımız da sistem üzerinden alacağı tek seferlik QR kod ile giderek bu hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Biz 'İyilik varsa bizler varız' diyoruz ve tüm vatandaşlarımızı bu alana davet ediyoruz."
Bakanlığın web sayfasındaki "İyilik Kapısı" bölümünün kullanım kolaylığına vurgu yapan Göktaş, şu detayları aktardı:
"Bakanlığımızın web sayfasında aynı zamanda da 'İyilik Kapısı' var. İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada tek seferlik bir QR kodla bildirimde bulunarak ve bu QR kodla gidip kendisini o kişiyi tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz 'İyilik varsa bizler varız' diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımızı, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz."
PLATFORM REHBERLİK EDEREK GÖNÜLLÜLÜĞÜ YAYGINLAŞTIRACAK
Platformun yol gösterici bir rol üstlendiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben bu projenin Türkiye'nin iyiliğine iyilik katacağına inanıyorum. İyilik paylaşıldıkça çoğalır. Yani iyilikte paydaş olmak isteyen gençlerimiz var, gönüllülerimiz var ama nasıl yapacağını da bilmiyor. Aslında bu platform biraz da onlara rehberlik ediyor. 'Nasıl başvuracak?', 'Nereye başvuracak?', 'Nerede en faydalı olabilirim?' dediğinde iyilikvar.gov.tr'de platformumuz açılacak. Oradan doğrudan o gruba hangi gönüllü hareketine katılmak istiyorsa, bütün illerimizde gönüllü hareketimiz, etkinliklerimiz olacak. Oraya kendisini davet edeceğiz. Tabii burada da kayıt sistemimiz olacak. Hem web mobil sayfamızda hem de internet sayfamızda gönüllülerimiz tek çatı altında bulunacak. Amacımız gönüllülüğü daha görünür kılmak, daha erişilebilir kılmak ve bu gönüllülüğü tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak."
32 GÖNÜLLÜYE ANLAMLI ÖDÜL
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, programda Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla özel bir ödül töreni düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen, kurumlarımızda uzun yıllardır sessizce ama düzenli olarak gönüllülük faaliyetleri yürüten 32 gönüllümüzü bugün ödüllendireceğiz. Amacımız gönüllülüğü daha görünür kılmak, daha erişilebilir hale getirmek ve bu iyilik hareketini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaktır" ifadelerini kullandı.