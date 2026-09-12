Bakan Göktaş duyurdu: Esnafa 'iyilik kapısı'!

GÖNÜLLÜLER VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ GÜVENLİ ORTAMDA BULUŞACAK

Toplumsal değerlerin ve medeniyet mirasının altını çizen Bakan Göktaş, dayanışma ruhunu çağdaş imkanlarla büyütmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimiz biliyorsunuz iyilik üzerine kuruldu. Gönüllülüğü çok severiz, hayırseverliği çok severiz, komşusuna 'Nasılsın?' diyen bir medeniyetiz. Günümüzde bence bu kurumsal yapımızı, bu iyiliğimizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. İyilik iyiliği doğurur ve hem gençlerimizi hem sivil toplum kuruluşlarımızı, üniversitelerimizi ama aynı zamanda özel sektörü de buna yöneltmek istiyoruz."



Platformun yalnızca Bakanlık faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp toplumun her kesimini kapsadığını belirten Göktaş, "Zamanını, gönüllülük faaliyetini; gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazilerimizin yanında değerlendirmek isteyen herkesi buluşturan bir platform kurduk. Çocuklarımıza satranç öğretmek isteyen bir gönüllümüz ya da huzurevindeki yaşlılarımızla vakit geçirmek, müzik çalmak, kitap okumak isteyen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sisteme dahil olabilecek." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın pratik örneklerine ve sunduğu imkânlara değinen Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte dama, satranç oynama noktasında gençlerimiz çok sever, aynı zamanda devlet korumasındaki çocuklarımız da çok sever. Zamanı olan, yeteneği olan bir vatandaşımız, bir gönüllümüz platforma yazılıp 'Ben çocuklarımıza gönüllü olarak satranç öğretmek istiyorum. Onlara haftada bir saatimi vermek istiyorum' veya 'Tek seferlik bir zaman harcamak istiyorum, bir seferlik bir zaman vermek istiyorum' dediğinde platform üzerinden güvenli bir şekilde hem ihtiyaç duyan grupla buluşturuyoruz, aynı zamanda da kendisi de bir gönüllülük faaliyeti yapmış oluyor. Kendisi de bir 'İyilik Var' elçisi oluyor."