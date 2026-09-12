Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik temas! İranlı mevkidaşı Arakçi ile Hürmüz Boğazı ve saldırıları ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.
Bölgedeki kritik gelişmelere ilişkin diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakanın görüşmesinde Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik yürütülen müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE MÜZAKERELER MASADAYDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan ile Arakçi arasındaki görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEĞERLENDİRİLDİ
Telefon görüşmesinin bir diğer gündem maddesi ise Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar oldu. Fidan ve Arakçi, söz konusu saldırılara ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.