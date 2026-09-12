İki bakanın görüşmesinde Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik yürütülen müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi.

Bölgedeki kritik gelişmelere ilişkin diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve AA)

HÜRMÜZ BOĞAZI VE MÜZAKERELER MASADAYDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan ile Arakçi arasındaki görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEĞERLENDİRİLDİ

Telefon görüşmesinin bir diğer gündem maddesi ise Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar oldu. Fidan ve Arakçi, söz konusu saldırılara ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.

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