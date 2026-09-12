Karadeniz programında büyük gün! Başkan Erdoğan Samsun Şehir Hastanesinin açılışını yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz programı kapsamında bugün Samsun’a gidiyor. Başkan Erdoğan, saat 14.00’te bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi’nin resmî açılışını yapacak, ardından Samsunlularla bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz programı kapsamında (13 Eylül Pazar) Samsun'a gidiyor.
Başkan Erdoğan'ın kentteki programının ilk önemli durağı, saat 14.00'te resmî açılışı gerçekleştirilecek Samsun Şehir Hastanesi olacak. Başkan Erdoğan'ın Samsun ziyareti kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelmesi planlanıyor.
DEV YATIRIMDA RESMÎ AÇILIŞ GÜNÜ
Yapımına 2020 yılında başlanan ve 2026 yılında tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mayıs 2026 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı.
Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastanenin resmî açılışı ise 13 Eylül Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
305 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Samsun Şehir Hastanesi, geniş kapasitesi ve modern sağlık altyapısıyla bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacak.
Hastanede bin 458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkânlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.
SAMSUN ZİYARETE HAZIR
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentteki hazırlıklar da hız kazandı. Programın gerçekleştirileceği Samsun Şehir Hastanesi'nde ve Erdoğan'ın kullanacağı güzergâhlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN SAMSUNLULARA SESLENECEK
Açılış töreninin ardından Samsunlulara hitap etmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın, program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmesi de planlanıyor. Erdoğan, Samsun'daki programının ardından Karadeniz programını tamamlayacak.