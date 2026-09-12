Türkiye ise Avrupa'nın aksine daha serin bir yaz geçirdi. AVRUPA'DA SICAKLIK REKOR SEVİYELERDE SEYRETTİ Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026, küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak ağustos olmasının yanı sıra Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay olarak tespit edildi. Haziran 2026, ikinci en sıcak haziran, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak temmuz olmuştu. Küresel ölçekte 2026 yaz mevsimi de 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak yaz oldu.

Türkiye'de ağustos ayı son 56 yılın en sıcak 16'ncı ağustosu oldu. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıklar rekor düzeyde seyretti. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde bir sıcaklıkla 2003'ün rekorunu geride bırakarak en sıcak yaz mevsimini yaşarken, kıta genelinde 2024 ve 2022'nin ardından en sıcak üçüncü yaz mevsimi kaydedildi. Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre, tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de Batı Avrupa ile benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz" dönemi olarak açıkladı.

Temmuz ayı en sıcak 19'uncu temmuz olarak kayıtlara geçti. "TÜRKİYE'DE 2026 YAZI, EN SICAK YAZLAR SIRALAMASINDA 13-15'İNCİ SIRADA" Prof. Dr. Kadıoğlu, üç ayın ortalaması alındığında Türkiye'de 2026 yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının yaklaşık 24,4 dereceyle 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Kadıoğlu, şöyle devam etti: "Bu değer, 2026 yazını 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15'inci sıraya yerleştiriyor. Karşılaştırma için 2024 yazı 26,1 dereceyle son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazı ise 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yazı olarak kayıtlara geçmişti. Diğer bir deyişle, 2026 yazı bir önceki yaza göre yaklaşık 1 derece daha serin geçti. MGM'nin resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlanınca kesin sıralama netleşecek. Yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. Üç ayın hiçbiri ilk 10'a giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı."

Haziran ayı ise en sıcak 11'inci haziran oldu. Yaz döneminde gerçek anormalliğin sıcaklığın kendisinde değil, coğrafi dağılımında yaşandığını belirten Kadıoğlu, normal koşullarda yaşanan sıcak bir yaz döneminde Akdeniz havzasının bir bütün olarak ısınması beklenirken, bu kez böyle bir durum yaşanmadığını vurguladı. Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Copernicus'a göre, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen inatçı bir yüksek basınç, Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya çekti, kutup kökenli serin havayı doğuya saptırdı ve Batı Avrupa 3-5 derece fazla ısınırken sıcaklıklar Doğu Avrupa ve İskandinavya'da normalin altına indi, Türkiye'de ise mevsim normalleri civarında kaldı. Veriler, dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında Türkiye'nin belirgin biçimde daha serin bir yaz mevsimi geçirdiğini gösterdi. Copernicus'un haritalarında Türkiye'nin özellikle doğu kesimleri yaz boyunca normalin hafifçe altında görünüyor."