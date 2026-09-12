3 milyona yakın öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Okullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde güvenlik sertifikası şartı aranacak; sertifikası bulunmayan adaylar için ise eğitim imkânı sağlanacak. Bu personel, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini gözetirken olası olumsuz durumlara acilen müdahale ederek okul idaresini bilgilendirecek.

HER OKULDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, her okulda 1 güvenlik görevlisi bulundurulacak, bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu yüksek olan okullarda ise sayı artırılacak. Uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlisi alımları her yıl tekrarlanacak.

Söz konusu alımlar, eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilecek ve yaz tatilinin başlamasıyla sona erecek. Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.