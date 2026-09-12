Okullarda güvenlik seferberliği: 30 bin görevli öğrenciler için sahada! İstanbul'da ders saatlerine "ilk gün" ayarı
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik ve temizlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken İstanbul’da ilk güne özel saat düzenlemesine gidildi. Her okulda güvenlik personeli görevlendirilecek, riskli durumlarda el dedektörleriyle arama yapılabilecek ve ilk gün dersler 10.00-15.00 saatleri arasında işlenecek.
3 milyona yakın öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.
Okullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde güvenlik sertifikası şartı aranacak; sertifikası bulunmayan adaylar için ise eğitim imkânı sağlanacak. Bu personel, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini gözetirken olası olumsuz durumlara acilen müdahale ederek okul idaresini bilgilendirecek.
HER OKULDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, her okulda 1 güvenlik görevlisi bulundurulacak, bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu yüksek olan okullarda ise sayı artırılacak. Uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlisi alımları her yıl tekrarlanacak.
Söz konusu alımlar, eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilecek ve yaz tatilinin başlamasıyla sona erecek. Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.
DEDEKTÖRLÜ DENETİM
Okul girişlerinde riskli görülen durumlarda görevliler, el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlikeli maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca "okul polisi" uygulaması bu sene daha sık ve dikkatli yürütülecek.
KESİNTİSİZ İLETİŞİM AĞI
Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturulacak.
VELİLER MEMNUN
Yeni başlayacak uygulamadan memnun olduğunu belirten Mehmet Akten, "Maalesef son zamanlarda okullarımızda istemediğimiz olaylar görmeye başladık. Veliler olarak bu da bizi tedirgin ediyor. Artık okullarımızın bu tür olaylarla değil, örnek eğitim yuvaları olarak anılmasını istiyoruz. Bundan sonra çocuklarımı içim rahat şekilde okula gönderebileceğim. İnşallah artık bu tür olaylar yaşanmaz, okullar huzurun ve çocukların mutlu olduğu yerler olur." dedi.
Alınan tedbirleri desteklediğini söyleyen Fatih Bayram da "Son dönemlerde yaşanan olaylar ve akran zorbalığı nedenleriyle anne baba olarak huzursuzluk duyuyorduk. Ancak bu yıl bahçe görevlilerinin başlayacak olması içimize su serpti. Çocuklarımız artık daha güvenli ortamda olacağından aklımız onlarda kalmayacak. İsteyen veli veya bir başka biri kafasına göre okula veya bahçeye giremeyecek. Çocuklarımızdan daha önemli bir şey yok bu dünyada. Onların mutlulukları ve huzuru için bu tür önlemlerin alınmasını destekliyoruz." diye konuştu.
İSTANBUL'DA ALINACAK TEDBİRLER
Öte yandan İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için kentte gerekli tüm tedbirler alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki 719 noktada, 1483 ekip ve 2 bin 469 personel ile okul tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.
Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 229 "Okul Kolluk Görevlisi" 239 okulda, 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" 470 okulda görevlendirilirken, okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak.
Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak.
Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları günlük 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinden oluşan 341 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecek.
Ekipler, ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürecek.
TRAFİKTE DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekiplerince 14-25 Eylül arasında 499 noktada, 262 ekip, 157 motosikletli, 161 yaya, 41 çekici olmak üzere toplam 890 personelle trafik tedbirleri uygulanacak.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrıca okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 8-19 Eylül arasında okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibiyle genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacak.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 100 personelle, 14-25 Eylül 2026 tarihlerinde 50 ekip okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlar ile 100 noktada ring halinde bulunacak.
JANDARMA SAHADA DENETİMLERİ ARTIRACAK
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 14 Eylül ve sonraki günlerde, sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacak.
Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılmasıyla birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecek.
Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise okulların açılacağı ilk gün 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirecek.
İLK GÜNE MAHSUS SAAT DÜZENLEMESİ YAPILDI
Okulların açılacağı ilk gün olan pazartesi, 19 bin civarında servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirildiği için lk güne mahsus saat uygulaması yapıldı.
Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmek adına 14 Eylül'de il genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimi 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.
Öğrencilerin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunmak için 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül'de göreve başlayacak.
Bahçe görevlileri, anaokulları dahil bütün okulların bahçelerinde güvenlik, koordinasyon ve işbirliği amacıyla görev yapacak. Bahçe görevlilerine yönelik eğitimler ise polisler tarafından verilecek.
OKULLARDA İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN DEDEKTÖRLER OLACAK
İstanbul'da bulunan tüm okullarda, bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli, pazartesi günü itibarıyla İstanbul'daki okullarda görev yapmaya başlayacak.
Görevlendirilen personel, öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmak amacıyla okullarda temizlik hizmetlerini yürütecek.
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