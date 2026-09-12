Gürlek, "Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Aydın, Antalya, Bartın, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Rize, Samsun, Trabzon ve Yalova'da toplam 164 olay ve soruşturma kaydı kapsamında 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis ekiplerince haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde çalışma yürütüldü.

DOLANDIRICILIK VE HANUTÇULUKTA 20 TUTUKLAMA

Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmalarda erken rezervasyon ve konaklama dolandırıcılıkları, araç kiralama dolandırıcılıkları, taksi ve transfer hizmetlerinde fahiş ücret alınması, turistik gezi ve organizasyonlar üzerinden haksız kazanç sağlanması ile turistlerin baskı ve yönlendirme yoluyla belirli işletmelere sevk edilmesi mercek altına alındı.

İstanbul'da kısa mesafeli taksi kullanımı karşılığında yüksek ücret alınması ve Galata Köprüsü ile İDO Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi arasındaki hatta turistik gezi ve Boğaz turu yönlendirmeleri kapsamında dolandırıcılık iddiaları soruşturuldu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hanutçuluk soruşturmasında 39 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 13 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Nevşehir'deki araç kiralama dolandırıcılığı dosyaları ile Giresun'da plaj alanına serbest geçişin engellendiği ve konaklama hizmetlerinde vaat edilen hizmetin sunulmadığı iddiaları da soruşturma konusu oldu.