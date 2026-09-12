Bakan Gürlek açıkladı: 16 ilde turizm güvenliği operasyonlarında 323 şüpheliye işlem, 106 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde turistlere yönelik ve turizm güvenliğini tehdit eden eylemlere ilişkin son üç ayın bilançosunu açıkladı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde yürütülen 164 olay ve soruşturma kapsamında 323 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulanırken, 39 olayda da idari yaptırım kaydı oluşturuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Gürlek, "Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.
16 İLDE 164 OLAY VE SORUŞTURMA
Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis ekiplerince haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde çalışma yürütüldü.
Aydın, Antalya, Bartın, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Rize, Samsun, Trabzon ve Yalova'da toplam 164 olay ve soruşturma kaydı kapsamında 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 106'sı tutuklanırken, 56 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulanırken, 39 olayda ise idari yaptırım kaydı oluşturuldu.
DOLANDIRICILIK VE HANUTÇULUKTA 20 TUTUKLAMA
Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmalarda erken rezervasyon ve konaklama dolandırıcılıkları, araç kiralama dolandırıcılıkları, taksi ve transfer hizmetlerinde fahiş ücret alınması, turistik gezi ve organizasyonlar üzerinden haksız kazanç sağlanması ile turistlerin baskı ve yönlendirme yoluyla belirli işletmelere sevk edilmesi mercek altına alındı.
İstanbul'da kısa mesafeli taksi kullanımı karşılığında yüksek ücret alınması ve Galata Köprüsü ile İDO Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi arasındaki hatta turistik gezi ve Boğaz turu yönlendirmeleri kapsamında dolandırıcılık iddiaları soruşturuldu.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hanutçuluk soruşturmasında 39 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 13 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Nevşehir'deki araç kiralama dolandırıcılığı dosyaları ile Giresun'da plaj alanına serbest geçişin engellendiği ve konaklama hizmetlerinde vaat edilen hizmetin sunulmadığı iddiaları da soruşturma konusu oldu.
ŞİDDET, YAĞMA VE ZORBALIKTA 175 ŞÜPHELİ
Turizm bölgelerinde meydana gelen şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemleri kapsamında 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 43'ü tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kasten yaralama, silahlı saldırı, tehdit, yağma, cinsel dokunulmazlığa yönelik eylemler ve zor kullanılarak menfaat temin edilmesine ilişkin soruşturmalar yürütüldü.
Kuşadası'nda otel ve eğlence alanları çevresindeki silahlı saldırı, tehdit ve yaralama dosyaları ile Mersin'in Kızkalesi bölgesinde plaj ve eğlence alanlarında meydana gelen yaralama, tehdit, cinsel taciz ve kamu görevlilerine mukavemet olayları öne çıktı.
Milas-Bodrum Havalimanı çevresinde yolcuları rahatsız ettiği belirlenen 5 kişi hakkında ayrıca idari yaptırım uygulandı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe'de gezi amacıyla bölgeye gelen kişilerle yaşanan tartışmalar kapsamında yaralama, tehdit ve hakaret soruşturmaları yürütüldü.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir pansiyonda konaklayan yerli turistin yaklaşık 10 kişilik grup tarafından darbedilmesine ilişkin şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Antalya'da ise yabancı turistlere yönelik ağır şiddet ve cinsel saldırı olaylarında tutuklama tedbirleri uygulandı.
TURİSTLERİN MALVARLIĞINA YÖNELİK SUÇLARA SIKI TAKİP
Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bu kapsamda 40 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul'da turistik merkezlerde sıkıştırma-perdeleme yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olayları, Mersin Kızkalesi'nde açıktan ve araçlardan yapılan hırsızlıklar, Mardin'de turistlere yönelik para ve cep telefonu hırsızlığı ile Kırklareli Kıyıköy'deki mala zarar verme olayları soruşturuldu.
Mardin'de bir turistin 1.500 eurosu ile cep telefonunun çalınmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.
Antalya'da Rus turistlere ait cep telefonu, çanta ve paranın çalındığı olayda şüpheli tutuklandı.
Mersin Kızkalesi'nde günübirlik kiralanan konutlardan altın ve nakit para çalınması, araçlardan telefon ve çanta alınması ile sahil alanlarında cep telefonu ve kişisel eşya hırsızlıklarına ilişkin çok sayıda soruşturma yürütüldü.
AYRIMCILIK VE ÖZEL HAYATIN İHLALİNE YÖNELİK SORUŞTURMALAR
Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç ve kanaat hürriyetinin engellenmesi, dini değerlere yönelik eylemler ve kamu düzenini zedeleyen diğer suçlar kapsamında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir konut sitesinin ortak havuzunda haşema ile yüzmek isteyen kişinin havuzdan çıkarılmasına ilişkin soruşturmada şüpheli tutuklandı ve kamu davası açıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde başörtülü bir kişinin halk plajından yararlanmasının engellendiği ve hakarete maruz kaldığı iddiasına ilişkin dosyada da iddianame düzenlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde tesettürlü kadınların gizlice görüntülenerek sosyal medyada paylaşılması olayında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde bir gezinti teknesinde kadın yolcuların fotoğraf ve videolarının izinsiz alınması suretiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği olayda ise şüpheli tutuklandı.
"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR TURİZM ÜLKESİDİR"
Bakan Gürlek, çalışmalarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının ilgili birimlerine teşekkür etti.
Türkiye'nin turizmdeki güçlü marka değerini daha ileri taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.