İmamoğlu suç örgütü davasında çarpıcı ifade: 30 bin dolar hazırla getir
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 79. duruşmasında çarpıcı para iddiaları gündeme geldi. İBB iştirakleriyle ticari ilişkisi bulunan sanıklar, hak ettikleri ödemeleri alabilmek için kendilerinden para istendiğini öne sürdü. Bir iş insanı 30 bin dolar talep edildiğini ve 15 bin doları teslim ettiğini anlatırken, bir başka sanık ise 1 milyon liralık talep karşısında paranın yarısını verdiğini iddia etti.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen davada tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi.
"İSİM KARIŞIKLIĞI VAR" DEDİ
Tutuksuz sanık avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklarla Beylikdüzü Belediyesinde ve iştiraklerinde çalıştığı, iş insanlarından para istediği yönündeki suçlamaları reddetti.
Yılmaz, ne Beylikdüzü Belediyesinde ne de hayatı boyunca herhangi bir kamu kurumunda çalıştığını belirterek dosyada isim karışıklığı bulunduğunu düşündüğünü söyledi.
İddianamede 3 eylemden sorumlu tutulduğunu anlatan Yılmaz, "Soruşturma konusu 2019 ile 2025 arasında. Sonradan yaptığımız incelemede 7-8 tane ihaleye girilmiş. İddianamede benim şirketimi Emrah Bağdatlı'ya kullandırdığımla ilgili bir suçlama var. Şirketini kullandıran bir insan, 2019'dan 2025'e kadar 7 tane mi ihaleye girer?" beyanında bulundu.
KÜLTÜR AŞ SUÇLAMALARINA RET
Tutuksuz sanık yönetmen Cengiz Özkarabekir de kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılması ile ihaleler üzerinden zenginleşme iddialarına ilişkin savunma yaptı.
İstanbul Kültür AŞ'de 28 Ağustos 2019'da genel müdür danışmanı olarak göreve başladığını, 30 Eylül 2022'de emekli olduktan sonra İBB Yayınlar Koordinatörü olarak görevini sürdürdüğünü anlatan Özkarabekir, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Özkarabekir, "Kültür ve sanatı zenginleştirmekten başka bir şey yapmadım. Hiçbir mal varlığım yoktur, paraya pula değer vermem, eserlere değer veririm. Yayınlarla insanların kültürel gelişimlerine hayatımı adamış biriyim. İddianamede firma yetkisi olarak adım geçiyor, belgesiz bir suç uydurma var hakkımda. Araştırma yapılarak şirket sahibi olmadığım, imza yetkimin olmadığı ve ihaleye girmediğim anlaşılabilirdi." dedi.
ALACAĞINI İSTEDİ, 30 BİN DOLAR TALEBİYLE KARŞILAŞTIĞINI ANLATTI
Duruşmada dikkatleri üzerine çeken savunmalardan biri iş insanı Bünyamin Durukan'dan geldi.
Yaklaşık 32-33 yıldır peyzaj sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Durukan, Ağaç AŞ ile 15 yıllık ticari geçmişi bulunduğunu söyledi.
2024 yerel seçimlerinden önce Ağaç AŞ'ye yaklaşık 25-30 milyon liralık bitki verdiğini, Mart 2024 itibarıyla 25 milyon liranın üzerinde alacağının biriktiğini anlatan Durukan, ekonomik olarak ciddi sıkıntıya düştüğünü belirtti.
"30 BİN DOLAR HAZIRLA GETİR"
Durukan, alacaklarını tahsil etmek için sanık Ümit Polat ile görüştüğünü belirterek şu iddiada bulundu:
"Kendisi içinde bulunduğum ekonomik sıkıntıyı anladığını belirtti. Kendisine ödeme yükümlülüklerimi, para ve nakit sıkışıklıklarımı anlattım ancak kendisi beni anladığını fakat o dönemde yukarıdan bir talep olduğunu söyledi ve '30 bin dolar hazırla getir. Ödemelerin daha kolay şekilde yapılır, ödemeleri rahatlatırız hızlı bir şekilde.' diye beyanda bulundu. Ben de kendisine zaten ekonomik olarak çok zor durumda olduğumu, bu parayı nasıl vereceğimi söyledim. Buna rağmen seçimden hemen önce, cuma günüydü, hesabıma 1,5 milyon lira Ağaç AŞ'den para geldi."
15 BİN DOLARI OFİSTE TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Durukan, seçimden yaklaşık bir hafta sonra Ümit Polat'ın kendisini aradığını, bunun üzerine 15 bin dolar hazırlayarak Ağaç AŞ'ye gittiğini söyledi.
Durukan savunmasını şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık seçimden bir hafta sonra Ümit Polat, beni arayarak ne zaman Ağaç AŞ'ye geleceğimi sordu. Ben de kendisinin beni para için aradığını düşündüm ve de imkanlarım dahilinde 15 bin dolar nakit para hazırlayarak Ağaç AŞ'ye gittim. Kendisinin Ağaç AŞ'deki ofisinde, odasında bu parayı teslim ettim.
O dönemde içeride hala çok ciddi şekilde alacaklarımız vardı. Bu parayı veriş amacım herhangi bir menfaat sağlama, çıkar sağlama değil tamamen alacaklarımızı tahsil edip şirketimizi zor durumdan kurtarmak içindi. Bu nedenlerle rüşvet veren kişi değil de mevcut alacağını tahsil edebilmek için kendisinden para istenen ve bu talep karşısında ekonomik baskı altında olan kişi olduğumun dikkate alınmasını istiyorum."
AĞAÇ AŞ'DE BU KEZ 1 MİLYON LİRALIK İDDİA
Duruşmanın bir diğer dikkat çeken savunması iş insanı Fikret Baydemir'den geldi.
Baydemir, Şubat 2024'te Ağaç AŞ'den yaklaşık 7 milyon lira alacağının biriktiğini ve ciddi nakit sıkıntısı yaşadığını söyledi.
Alacağını tahsil edebilmek için Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile görüştüğünü belirten Baydemir, Polat'ın kendisini Ali Sukas'a yönlendirdiğini anlattı.
"BİZE 1 MİLYON LİRA ÖDEME YAPMAN GEREKİR"
Baydemir, Ali Sukas ile yaptığı görüşmede kendisine şu sözlerin söylendiğini öne sürdü:
"O dönemde ciddi şekilde nakit sıkıntısı yaşıyordum ve ödemelerim aksıyordu. Bu nedenle alacağımı tahsil edebilmek için Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile görüştüm. Ümit Polat, ödemelerin Ali Sukas (sanık) tarafından yapıldığını söyleyerek beni onun yanına yönlendirdi. Ben Ali Sukas ile görüştüğümde bana, 'Şirketin hesabına yarın 3 milyon lira ödeme çıkartırım, 1 milyon 800 bedelli çek veririm, kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin de bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir.' dedi."
"PARA İSTENECEK ADAM VAR, İSTENMEYECEK ADAM VAR"
Baydemir, talep karşısında şaşırdığını ve rahatsız olduğunu söyledi.
Kendisine 1 milyon 800 bin lira bedelli çek teslim edildiğini belirten Baydemir, yaşananları Ümit Polat'a anlattığını ifade etti.
Baydemir, Polat'ın kendisine, "Ali Sukas'a söylüyorum, para istenecek adam var, istenmeyecek adam var. " şeklinde cevap verdiğini öne sürdü.
1 MİLYON İSTENDİ, YARISINI VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Ertesi gün şirket hesabına 3 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Baydemir, içeride hala yüksek miktarda alacağı bulunduğunu anlattı.
Kalan ödemelerin yapılmayacağı endişesi taşıdığını belirten Baydemir, kendisinden istendiğini öne sürdüğü 1 milyon liranın yarısını hazırladığını söyledi.
Parayı Ali Sukas'ın makamına götürdüğünü ancak makam odasının dolu olması nedeniyle Özel Kalem Müdürü Murat Or'a teslim ettiğini iddia eden Baydemir, başka herhangi bir ödeme yapmadığını savundu.
Baydemir, "Bu nedenle benim açımdan serbest iradeyle kurulmuş karşılıklı bir rüşvet ilişkisi söz konusu değildir. Ben yüksek miktarda meşru alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden para talep edilen kişiyim." ifadelerini kullandı.
141 TUTUKSUZ SANIK SAVUNMA YAPTI
Duruşmada İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, eski İSFALT Mali İşler Müdürü Nurullah Temel, eski Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Mehmet Türkyılmaz, eski İSFALT çalışanı İbrahim Sönmez, İhale Komisyonu Başkanı Tuncay Gürcan, İhale Komisyonu üyeleri Burak Alp ile İsmail Yazkan ve iş insanları Jale Kaya, Emin Ferhat Ertek ile Harun Cengiz Beğenmez de savunma yaptı.
duruşmada 16 tutuksuz sanığın daha savunmasının alınmasıyla davada toplam 141 tutuksuz sanığın savunması tamamlandı.
Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 14 Eylül Pazartesi gününe erteledi.