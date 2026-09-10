ALACAĞINI İSTEDİ, 30 BİN DOLAR TALEBİYLE KARŞILAŞTIĞINI ANLATTI

Duruşmada dikkatleri üzerine çeken savunmalardan biri iş insanı Bünyamin Durukan'dan geldi.

Yaklaşık 32-33 yıldır peyzaj sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Durukan, Ağaç AŞ ile 15 yıllık ticari geçmişi bulunduğunu söyledi.

2024 yerel seçimlerinden önce Ağaç AŞ'ye yaklaşık 25-30 milyon liralık bitki verdiğini, Mart 2024 itibarıyla 25 milyon liranın üzerinde alacağının biriktiğini anlatan Durukan, ekonomik olarak ciddi sıkıntıya düştüğünü belirtti.

"30 BİN DOLAR HAZIRLA GETİR"

Durukan, alacaklarını tahsil etmek için sanık Ümit Polat ile görüştüğünü belirterek şu iddiada bulundu:

"Kendisi içinde bulunduğum ekonomik sıkıntıyı anladığını belirtti. Kendisine ödeme yükümlülüklerimi, para ve nakit sıkışıklıklarımı anlattım ancak kendisi beni anladığını fakat o dönemde yukarıdan bir talep olduğunu söyledi ve '30 bin dolar hazırla getir. Ödemelerin daha kolay şekilde yapılır, ödemeleri rahatlatırız hızlı bir şekilde.' diye beyanda bulundu. Ben de kendisine zaten ekonomik olarak çok zor durumda olduğumu, bu parayı nasıl vereceğimi söyledim. Buna rağmen seçimden hemen önce, cuma günüydü, hesabıma 1,5 milyon lira Ağaç AŞ'den para geldi."

15 BİN DOLARI OFİSTE TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Durukan, seçimden yaklaşık bir hafta sonra Ümit Polat'ın kendisini aradığını, bunun üzerine 15 bin dolar hazırlayarak Ağaç AŞ'ye gittiğini söyledi.

Durukan savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık seçimden bir hafta sonra Ümit Polat, beni arayarak ne zaman Ağaç AŞ'ye geleceğimi sordu. Ben de kendisinin beni para için aradığını düşündüm ve de imkanlarım dahilinde 15 bin dolar nakit para hazırlayarak Ağaç AŞ'ye gittim. Kendisinin Ağaç AŞ'deki ofisinde, odasında bu parayı teslim ettim.

O dönemde içeride hala çok ciddi şekilde alacaklarımız vardı. Bu parayı veriş amacım herhangi bir menfaat sağlama, çıkar sağlama değil tamamen alacaklarımızı tahsil edip şirketimizi zor durumdan kurtarmak içindi. Bu nedenlerle rüşvet veren kişi değil de mevcut alacağını tahsil edebilmek için kendisinden para istenen ve bu talep karşısında ekonomik baskı altında olan kişi olduğumun dikkate alınmasını istiyorum."