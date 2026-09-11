KOBİ'lerin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını, uluslararası rekabet güçlerini artırmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Küresel Rekabetçilik Destek Programının 7 Eylül'de başlayan 2026 yılı 1. başvuru dönemi, 30 Eylül'de sona erecek.

YATIRIMLARA GÜÇLÜ DESTEK

KOSGEB tarafından yürütülen program ile KOBİ'lerin yenilikçi ürün geliştirme ve ticarileştirme kapasitelerinin artırılması, üretim süreçlerinin verimliliğinin yükseltilmesi, tedarik zinciri yönetimlerinin güçlendirilmesi, küresel iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda daha etkin yer almaları amaçlanıyor. Program kapsamında işletmelerin küresel rekabet güçlerini artıracak projeleri desteklenirken, üretimden ihracata, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alandaki yatırımlarına finansman desteği sağlanıyor.

KOBİ'lere 75 milyon TL üst limitli kredi desteği! (Fotoğraflar: AA)

3 MİLYAR TL FİNANSMAN

2025 yılında uygulamaya alınan Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında bugüne kadar 71 KOBİ toplam 3 milyar TL finansmana erişim imkânı sağladı. Bu kapsamda şimdiye kadar 43 KOBİ 1.3 milyar TL finansmana erişmiş oldu. Program ile işletmelerin yüksek katma değerli üretim yapmaları, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları ve sürdürülebilir büyüme sağlamaları hedefleniyor.