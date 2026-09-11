KOBİ'lere 75 milyon TL'ye kadar dev destek: Başvurularda son tarih 30 Eylül!
KOSGEB’in KOBİ’lerin küresel pazarlardaki gücünü artırmak ve uluslararası rekabetini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Rekabetçilik Destek Programında 2026 yılı 1. başvuru dönemi başladı. 75 milyon TL'ye varan finansman desteği ve 20 puanlık geri ödemesiz avantaj sağlayan programdan yararlanmak isteyen işletmelerin 30 Eylül'e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
KOBİ'lerin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını, uluslararası rekabet güçlerini artırmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Küresel Rekabetçilik Destek Programının 7 Eylül'de başlayan 2026 yılı 1. başvuru dönemi, 30 Eylül'de sona erecek.
YATIRIMLARA GÜÇLÜ DESTEK
KOSGEB tarafından yürütülen program ile KOBİ'lerin yenilikçi ürün geliştirme ve ticarileştirme kapasitelerinin artırılması, üretim süreçlerinin verimliliğinin yükseltilmesi, tedarik zinciri yönetimlerinin güçlendirilmesi, küresel iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda daha etkin yer almaları amaçlanıyor. Program kapsamında işletmelerin küresel rekabet güçlerini artıracak projeleri desteklenirken, üretimden ihracata, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alandaki yatırımlarına finansman desteği sağlanıyor.
3 MİLYAR TL FİNANSMAN
2025 yılında uygulamaya alınan Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında bugüne kadar 71 KOBİ toplam 3 milyar TL finansmana erişim imkânı sağladı. Bu kapsamda şimdiye kadar 43 KOBİ 1.3 milyar TL finansmana erişmiş oldu. Program ile işletmelerin yüksek katma değerli üretim yapmaları, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları ve sürdürülebilir büyüme sağlamaları hedefleniyor.
GİDERLER GERİLEYECEK
Program kapsamında işletmelerin giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak. Destek sağlanacak giderler arasında küresel rekabetçiliği artırmaya yönelik yatırım harcamaları, rekabetçiliği destekleyen kurumsal yazılım alanları, nitelikli insan kaynağına yönelik maliyetler, hizmet alım giderleri ve işletme sermayesi giderleri yer alıyor.
VERİ TABANINA KAYIT ŞART
Programa başvuracak işletmelerin; KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı ve aktif olması, Güncel İşletme Beyanı'na sahip bulunması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde faaliyet göstermesi gerekiyor.
Bu şartların yanında işletmelerin şu şekilde belirlenen 4 kriterden en az birini karşılaması bekleniyor: Hızlı büyüyen işletme niteliğinde olup orta yüksek veya yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet göstermesi ve son üç yılın her birinde ihracatını bir önceki yıla göre artırmış olması, hızlı büyüyen işletme niteliğinde olup son üç yılın her birinde hem ihracatını hem de Ar-Ge harcamalarını artırmış olması, yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletme olması ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünlere ilişkin faaliyet yürütmesi, Turcorn 100 Programı kapsamına alınmış olması.
75 MİLYON TL FİNANSMAN
Program kapsamında işletme başına 75 milyon TL kredi üst limiti, 30 milyon TL kredi alt limiti uygulanacak.
Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise 36 ay olarak uygulanacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullanacakları krediler için 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti imkânından da yararlanabilecek.
İŞLETMELERDE ARANACAK ŞARTLAR
- KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması,
- Güncel İşletme Beyanına sahip bulunması,
- Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde faaliyet göstermesi gerekiyor.
4 KRİTERDEN EN AZ BİRİ KARŞILANACAK
- Hızlı büyüyen işletme niteliğinde olup son üç yılın her birinde hem ihracatını hem de Ar-Ge harcamalarını artırmış olması.
- Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletme olması ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünlere ilişkin faaliyet yürütmesi.
- Turcorn 100 Programı kapsamına alınmış olması.
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