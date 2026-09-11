İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasına, tutuksuz sanık ünlü iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın mahkeme başkanı ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda yaptığı ezber bozan açıklamalar damga vurdu.

RUHSAT İÇİN ELDEN 500 BİN DOLAR



Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre yaklaşık 50 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunduğunu belirten Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar teslim ettiğini itiraf etti.

İş insanı Süleyman Çetinsaya (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyip ödemeleri hayır için yaptığını iddia eden Çetinsaya, İBB Merter binasında odası bulunan danışman Yakup Öner'in kendisini Süleyman Atik'e yönlendirdiğini söyledi.