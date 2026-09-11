500 bin dolar rüşvete yardım kartı kılıfı! İBB’deki rüşvet ağına düşen Çetinsaya bir bir anlattı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının tutuksuz sanığı ünlü iş insanı Süleyman Çetinsaya, mahkemedeki ifadeleriyle duruşmaya damga vurdu. Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde İBB danışmanı Yakup Öner'in yönlendirmesiyle yoksullara dağıtılacak market kartı adı altında elden 500 bin dolar teslim ettiğini söyledi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasına, tutuksuz sanık ünlü iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın mahkeme başkanı ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda yaptığı ezber bozan açıklamalar damga vurdu.
RUHSAT İÇİN ELDEN 500 BİN DOLAR
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre yaklaşık 50 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunduğunu belirten Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar teslim ettiğini itiraf etti.
Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyip ödemeleri hayır için yaptığını iddia eden Çetinsaya, İBB Merter binasında odası bulunan danışman Yakup Öner'in kendisini Süleyman Atik'e yönlendirdiğini söyledi.
Çetinsaya, "Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere 500 bin dolarlık market yardım kartı istendi. Kendi imkânlarımla bu kadar kısa sürede kartları temin edemeyeceğimi söyleyince 'Sen uğraşma, parayı ver, biz hallederiz' dediler. Parayı Süleyman Atik'in ofisinde elden teslim ettim" dedi.
Mahkeme Başkanının "Verdiğiniz 500 bin doların makbuzu var mı?" sorusuna "Makbuzu yok efendim, şahsi paramdan verdim. Rüşvet olarak algılamadım" yanıtını veren Çetinsaya, Duruşma Savcısının "Peki parayı niye belediyeye yatırmadınız da direkt elden verdiniz?" sorusunu ise "Market kartı almak için belediyeye para yatıramam ki. Sayın Başkan gezerken garibanlara dağıtacaktı" diyerek yanıtlamaya çalıştı.
2 MİLYON DOLAR YILBAŞI SÜSÜ
Profilo AVM projesi sürecinde Şişli Belediyesinden dönemin başkan danışmanının yılbaşı süslemesi adı altında kendisinden 1,5 - 2 milyon dolar istediğini öne süren Çetinsaya, bunu reddedip belediyeye 15 milyon dolar değerinde katlı otopark bağışladığını ancak ruhsatı yine de alamayıp kayyum döneminde alabildiğini söyledi.
Çetinsaya, Cendere Vadisine 15 milyon euro harcayarak Havaray'ı da İBB teslim almadığı için kendisinin işlettiğini söyledi.