İstanbul'da uluslararası uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Hedefimizde uyuşturucu baronları var" mesajını yineledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Uluslararası uyuşturucu lideri yakalandı!

Gürlek'in açıklamasına göre operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordineli çalışma yürüttü. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan Yakut'un, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi.

Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC isimli kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı

Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın ve hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın devletin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacağını vurguladı. Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.