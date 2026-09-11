Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı yüzde 57,7’ye yükseldi. E-SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 17,1 İnternet veya elektronik veri alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı 2024'te yüzde 13,6 iken 2025 yılında yüzde 17,1 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapan girişimlerin oranı incelendiğinde, bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 18,3, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde e-satış oranı yüzde 43,3 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre e-satış yapan girişimlerde ise bu oranın en yüksek olduğu faaliyet yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri oldu. Bunu yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetleri takip etti.

Büyük işletmelerde sosyal medya kullanımı yüzde 86,6’ya ulaştı. BİLİŞİM UZMANI İSTİHDAMINDA DİKKAT ÇEKEN ORAN Bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 2026'da yüzde 15,2 oldu. Bu oran, 2024'te yüzde 13,4 olarak kayıtlara geçmişti. Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,8'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 29,8'inin, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 73,3'ünün bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam ettiği görüldü.

E-satış yapan girişimlerin oranı yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Girişimlerin yüzde 6,4'ü 2025'te en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanını işe aldı veya almayı denedi. 2023'te ise bu oran yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı işe alan veya almayı deneyen girişimlerin yüzde 31,7'si geçen yıl işe alım sürecinde bir güçlük yaşadığını beyan etti. İşe alım sürecinde güçlük yaşayan girişimler karşılaştıkları güçlük türlerine göre incelendiğinde, yeterli sayıda veya uygun aday başvurusu olmaması güçlüğünü yaşayan girişimlerin oranı yüzde 55,7, adayların ilgili alanda gerekli niteliklere (eğitim/öğretim) sahip olmaması güçlüğünü yaşayanların oranı yüzde 71,8, ilgili iş deneyimine sahip olmaması güçlüğünü yaşayanların oranı yüzde 71 ve adayların yüksek ücret beklentisiyle karşılaşanların oranı yüzde 82,6 oldu.

Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı çalıştıran girişimlerin oranı yüzde 15,2 oldu. BULUT BİLİŞİM KULLANIMINDA BÜYÜK İŞLETMELER ÖNE ÇIKTI Ücretli bulut bilişim kullanım oranı, yüzde 20,2 oldu. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının yüzde 57 olduğu, bunu yüzde 33,3 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, yüzde 16,7 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü. Ücretli bir bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı 2026'da ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde bu oranın en yüksek olduğu faaliyetler sırasıyla yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri, yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 43,2 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı oldu. En düşük oranlar ise yüzde 10,8 ile inşaat, yüzde 12,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ve yüzde 16 ile ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde gerçekleşti. SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 2024'te yüzde 76 iken 2026 yılında yüzde 83 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 81,2'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 90,5'inin, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 97,2'sinin bir güvenlik önlemi aldığı görüldü.