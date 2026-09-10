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Mersin'de pişirim fırını arandı, ekipler koli ve varillerde uyuşturucu buldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de bir depoya düzenledikleri operasyonda şüpheli C.A.'yı Antalya'da gözaltına aldı. Pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Mersin'de pişirim fırını arandı, ekipler koli ve varillerde uyuşturucu buldu

Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Pişirim fırınında uyuşturucu bulundu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Pişirim fırınında uyuşturucu bulundu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

PİŞİRİM FIRININDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenledi.

Adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.

1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

1 MİLYON 29 BİN ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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