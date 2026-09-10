Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.

1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

1 MİLYON 29 BİN ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.