Mersin'de pişirim fırını arandı, ekipler koli ve varillerde uyuşturucu buldu
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de bir depoya düzenledikleri operasyonda şüpheli C.A.'yı Antalya'da gözaltına aldı. Pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Giriş Tarihi:
Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.
PİŞİRİM FIRININDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenledi.
Adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.
Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.
1 MİLYON 29 BİN ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.
Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel