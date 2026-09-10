İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Gazetecilere ve şirketlere milyonlarca lira... Kripto hesaplarında 51 milyonluk hareket
Cem Küçük soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İsmail Çanak'ın para trafiği mercek altına alındı. Savcılık, Çanak'a gazeteciler, iş insanları ve çeşitli şirketlerle arasındaki milyonlarca liralık para hareketlerinin nedenini sordu. Tahir Sarıkaya ile 10 milyon TL'yi aşan, Serdar Özyurt ile 57 milyon TL'yi bulan para transferleri tespit edildi. Çanak, ödemelerin haber yapılması karşılığında olmadığını, ticari faaliyetler ve organizasyon bedelleri olduğunu savundu. Kripto ve elektronik para hesaplarındaki hareketlilik dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, medya dünyası ile iş dünyası arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini gün yüzüne çıkardı.
"BELEDİYE ORGANİZASYONLARINA KATILMASI KARŞILIĞI"
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda şüpheli sıfatıyla ifade veren Çanak'a, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Serdar Özyurt, İhsan Özyurt ve çok sayıda şirketle arasındaki para hareketleri tek tek soruldu.
Savcılık sorgusunda İsmail Çanak'ın hesabından Cem Küçük'e toplam 630 bin TL gönderildiği tespit edildi.
Para transferini doğrulayan Çanak, ödemelerin Küçük'ün çeşitli organizasyonlara katılması karşılığında yapıldığını öne sürdü.
Konuya ilişkin savunma yapan Çanak, "Çeşitli organizasyon kapsamında bu parayı göndermişimdir. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı bu ödemeleri yapmışımdır." dedi.
Çanak ayrıca Cem Küçük ile Serdar Özyurt'u kendisinin tanıştırdığını, tanıştırma karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadığını öne sürdü.
'HABER YAPILMASI KARŞILIĞINDA PARA' İDDİASI
Soruşturmadaki dikkat çekici para trafiğinin diğer tarafında gazeteci Tahir Sarıkaya yer aldı. Savcılık, Çanak'a, Tahir Sarıkaya'ya toplam 9 milyon 75 bin 564 TL gönderdiği, Sarıkaya'dan 1 milyon 448 bin 867 TL aldığı tespitini sordu.
Tahir Sarıkaya'yı 25 yıldır tanıdığını, Beyaz TV'de yaptığı programda 15 yıl boyunca yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Çanak, para trafiğini iş ilişkisiyle açıkladı.
İddiaları reddeden Çanak, "Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim." diye konuştu.
Sarıkaya'nın çocuğunun okul ödemelerinin kendi hesabından yapıldığını aktaran Çanak, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uçak ve otel masraflarının Sarıkaya'nın kredi kartıyla ödendiğini, daha sonra kendisinin bu tutarları Sarıkaya'ya verdiğini iddia etti.
SERDAR ÖZYURT'TAN 57 MİLYONLUK TRANSFER
Dosyadaki en yüksek tutarlı para hareketlerinden Serdar Özyurt ile İsmail Çanak arasında saptandı.
Savcılık, Serdar Özyurt tarafından Çanak'ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL gönderildiğini, Çanak'ın hesabından Özyurt'a sadece 491 bin 988 TL çıktığını belirledi.
2024 yılında Serdar Özyurt ile şirketi arasında PR ve etkinlik anlaşması imzalandığını öne süren Çanak, hesabına gelen milyonlarca liranın organizasyon ve konser faaliyetlerine ilişkin olduğunu savundu.
Demet Akalın ve çeşitli şarkıcıların Hatay'daki konser etkinliklerini düzenlediğini belirten Çanak, ödemelerin Serdar Özyurt tarafından karşılandığını söyledi.
Ramazan ayında Hatay'da yapılan yardımlar ile depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında hesabına para geldiğini söyleyen Çanak, Serdar Özyurt'un Hatayspor forma sponsorluğu yaptığını, buna ilişkin reklam çalışmaları nedeniyle ödeme aldığını öne sürdü.
KRİPTO BORSASINDA 51 MİLYONLUK HACİM
İsmail Çanak'ın kripto para hesabındaki yüksek tutarlı işlemler soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından oldu.
Savcılık tarafından Çanak'a, Paribu Teknoloji A.Ş.'den hesabına toplam 16 milyon 387 bin 695 TL geldiği, hesabından 35 milyon 597 bin 100 TL gönderildiği tespiti soruldu.
Paribu üzerinden gerçekleşen giriş ve çıkışların toplam hacmi 51 milyon 984 bin 795 TL olarak kayıtlara geçti.
İşlemleri Ankara'da faaliyet gösteren Maccaarna Gıda A.Ş. üzerinden açıklayan Çanak, şirketin kuruluş giderleri, teçhizat alımı ve eğitimleri kapsamında İtalya'daki makarna-pizza şirketine ödeme yaptığını, Türkiye'den para transferinin zor olması nedeniyle kripto hesabını kullandığını öne sürdü.
Hayatının hiçbir döneminde kumar oynamadığını iddia eden Çanak, yasa dışı bahis oynamadığını, hesaplarını yasa dışı bahis amacıyla kullandırmadığını söyledi.
"YASA DIŞI BAHİS ANLAMINDA KULLANMADIM"
Soruşturma kapsamında Çanak'ın Papara hesabındaki hareketler mercek altına alındı.
Savcılık, Papara Elektronik Para üzerinden Çanak'ın hesabına 1 milyon 291 bin 413 TL geldiğini, hesabından 2 milyon 376 bin 638 TL gönderildiğini tespit etti.
Toplam 3 milyon 668 bin TL'yi aşan Papara hareketlerini açıklayan Çanak, söz konusu işlemlerin ev ihtiyaçları ve çocuklarının ödemeleri için yapıldığını iddia etti.
Çanak, "Yasa dışı bahis anlamında bu elektronik sistemini kullanmadım." dedi.
ÖZYURT AİLESİ VE DİĞER İSİMLERLE MİLYONLUK İŞLEMLER
Savcılık sorgusunda Serdar Özyurt'un kardeşi İhsan Özyurt ve Özyurt bağlantılı şirketlerden gelen milyonlarca lira Çanak'a soruldu.
Çanak'ın hesabına Asi Grup İnşaat A.Ş.'den 6 milyon 200 bin TL, İhsan Özyurt'tan 3 milyon 896 bin TL gönderildiği saptandı.
Asi Grup İnşaat'tan gelen 6 milyon 200 bin TL'yi reklam çalışması karşılığında aldığını aktaran Çanak, İhsan Özyurt'tan gelen 3 milyon 896 bin TL'nin şirket tanıtım filmi çekimlerinden kaynaklandığını savundu.
Savcılık ayrıca Ares Grup Savunma şirketinden 3 milyon 638 bin 645 TL geldiğini belirledi.
Şirketin İhsan Özyurt'a ait olduğunu belirten Çanak, paranın Ankara'daki danışmanlık faaliyetinden kaynaklandığını iddia etti.
ŞANLIURFA REKLAMLARI İÇİN 8,5 MİLYON
Savcılık, Çanak'ın Yunus Emre Demir isimli kişiyle olan yüksek tutarlı para hareketlerini sordu.
Tespitlere göre Yunus Emre Demir'den Çanak'ın hesabına 210 bin TL gelirken, Çanak'tan Demir'e 8 milyon 550 bin 400 TL gönderildi.
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği açık hava reklamlarının basım, takma ve söküm işlemlerini gerekçe gösteren Çanak, ödemelerin ticari faaliyetten kaynaklandığını öne sürdü.
Çanak'ın Halil Erhan Demir'e 4 milyon 382 bin TL gönderdiği belirlendi. Çanak, ödemelerin Şanlıurfa'da yapılan organizasyonlarda alınan hizmetlere karşılık olduğunu iddia etti.
Savcılık ayrıca Vural Budak, Fahriye Tuba Turan, Fatma Çağlayan, Mahmut Kılıç ve Yücel Yılmaz ile yapılan para hareketlerini tek tek Çanak'a sordu. Çanak işlemleri reklam-organizasyon işleri, araç ve arsa alımı, ailevi ilişkiler ve hizmet bedelleriyle açıkladı.
KENDİ ŞİRKETLERİNDEN PARA GİRİŞİ
Savcılık sorgusunda Anatolian Medya, Maccaarna Gıda ve Aras Tanıtım Medya şirketlerinden Çanak'ın hesabına para girişleri bulunduğu gündeme geldi.
3 şirketin kendisine ait olduğunu belirten Çanak, hesabındaki hareketlerin kendi şirketlerinden gelen paralar olduğunu savundu.
İfade tutanağında Çanak'ın mesleği medya şirketi sahibi, aylık geliri 250 bin TL olarak kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'ya yapılan ödemeler başta olmak üzere Çanak'ın hesaplarındaki yüksek tutarlı para trafiğinin niteliği ve soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının bulunup bulunmadığı adli makamlarca değerlendiriliyor.