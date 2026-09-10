İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Gazetecilere ve şirketlere milyonlarca lira... Kripto hesaplarında 51 milyonluk hareket

Sarıkaya'nın çocuğunun okul ödemelerinin kendi hesabından yapıldığını aktaran Çanak, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uçak ve otel masraflarının Sarıkaya'nın kredi kartıyla ödendiğini, daha sonra kendisinin bu tutarları Sarıkaya'ya verdiğini iddia etti.

İddiaları reddeden Çanak, " Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim." diye konuştu.

Tahir Sarıkaya'yı 25 yıldır tanıdığını, Beyaz TV'de yaptığı programda 15 yıl boyunca yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Çanak, para trafiğini iş ilişkisiyle açıkladı.

Soruşturmadaki dikkat çekici para trafiğinin diğer tarafında gazeteci Tahir Sarıkaya yer aldı. Savcılık, Çanak'a, Tahir Sarıkaya'ya toplam 9 milyon 75 bin 564 TL gönderdiği, Sarıkaya'dan 1 milyon 448 bin 867 TL aldığı tespitini sordu.

Çanak'ın hesaplarında yapılan incelemelerde Cem Küçük'e 630 bin TL, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL'yi aşan ödemeler yapıldığı tespit edildi.

Ramazan ayında Hatay'da yapılan yardımlar ile depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında hesabına para geldiğini söyleyen Çanak, Serdar Özyurt'un Hatayspor forma sponsorluğu yaptığını, buna ilişkin reklam çalışmaları nedeniyle ödeme aldığını öne sürdü.

Demet Akalın ve çeşitli şarkıcıların Hatay'daki konser etkinliklerini düzenlediğini belirten Çanak, ödemelerin Serdar Özyurt tarafından karşılandığını söyledi.

2024 yılında Serdar Özyurt ile şirketi arasında PR ve etkinlik anlaşması imzalandığını öne süren Çanak, hesabına gelen milyonlarca liranın organizasyon ve konser faaliyetlerine ilişkin olduğunu savundu.

Savcılık, Serdar Özyurt tarafından Çanak'ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL gönderildiğini, Çanak'ın hesabından Özyurt'a sadece 491 bin 988 TL çıktığını belirledi.

Dosyadaki en yüksek tutarlı para hareketlerinden Serdar Özyurt ile İsmail Çanak arasında saptandı.

Hayatının hiçbir döneminde kumar oynamadığını iddia eden Çanak, yasa dışı bahis oynamadığını, hesaplarını yasa dışı bahis amacıyla kullandırmadığını söyledi.

İşlemleri Ankara'da faaliyet gösteren Maccaarna Gıda A.Ş. üzerinden açıklayan Çanak, şirketin kuruluş giderleri, teçhizat alımı ve eğitimleri kapsamında İtalya'daki makarna-pizza şirketine ödeme yaptığını, Türkiye'den para transferinin zor olması nedeniyle kripto hesabını kullandığını öne sürdü.

Paribu üzerinden gerçekleşen giriş ve çıkışların toplam hacmi 51 milyon 984 bin 795 TL olarak kayıtlara geçti.

Savcılık tarafından Çanak'a, Paribu Teknoloji A.Ş.'den hesabına toplam 16 milyon 387 bin 695 TL geldiği, hesabından 35 milyon 597 bin 100 TL gönderildiği tespiti soruldu.

"YASA DIŞI BAHİS ANLAMINDA KULLANMADIM"

Soruşturma kapsamında Çanak'ın Papara hesabındaki hareketler mercek altına alındı.

Savcılık, Papara Elektronik Para üzerinden Çanak'ın hesabına 1 milyon 291 bin 413 TL geldiğini, hesabından 2 milyon 376 bin 638 TL gönderildiğini tespit etti.

Toplam 3 milyon 668 bin TL'yi aşan Papara hareketlerini açıklayan Çanak, söz konusu işlemlerin ev ihtiyaçları ve çocuklarının ödemeleri için yapıldığını iddia etti.

Çanak, "Yasa dışı bahis anlamında bu elektronik sistemini kullanmadım." dedi.

Çanak, Cem Küçük'e yapılan ödemelerin belediye organizasyonlarına katılım bedeli olduğunu, Tahir Sarıkaya ile olan para trafiğinin uzun yıllara dayanan iş ilişkisi ve şahsi harcamalardan kaynaklandığını savundu.

ÖZYURT AİLESİ VE DİĞER İSİMLERLE MİLYONLUK İŞLEMLER

Savcılık sorgusunda Serdar Özyurt'un kardeşi İhsan Özyurt ve Özyurt bağlantılı şirketlerden gelen milyonlarca lira Çanak'a soruldu.

Çanak'ın hesabına Asi Grup İnşaat A.Ş.'den 6 milyon 200 bin TL, İhsan Özyurt'tan 3 milyon 896 bin TL gönderildiği saptandı.

Asi Grup İnşaat'tan gelen 6 milyon 200 bin TL'yi reklam çalışması karşılığında aldığını aktaran Çanak, İhsan Özyurt'tan gelen 3 milyon 896 bin TL'nin şirket tanıtım filmi çekimlerinden kaynaklandığını savundu.

Savcılık ayrıca Ares Grup Savunma şirketinden 3 milyon 638 bin 645 TL geldiğini belirledi.

Şirketin İhsan Özyurt'a ait olduğunu belirten Çanak, paranın Ankara'daki danışmanlık faaliyetinden kaynaklandığını iddia etti.