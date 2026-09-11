Siyasi yasak kararının onaylanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, İBB Meclisi üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

İMAMOĞLU'NUN YAZICI'YA HAKARET DAVASI



Ekrem İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı davası, 25 Ekim 2022'de Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap açılışında dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik "Arkadaşlar, o arkadaş (Yazıcı) burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir" ve "Lan Allah'tan korkun, 3,5 sene… 3 ayını bizden siz çaldınız… cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız" sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Temmuz 2023'te iddianameyi hazırlayarak 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istedi, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi önce beraat verdi, itiraz üzerine 15 Aralık 2023'te ikinci kez beraat kararı çıktı, istinafın usulden bozmasıyla dosya yeniden görüldü (5 Haziran 2026'daki celse SEGBİS'le yapılıp 11 Eylül'e ertelendi) ve 11 Eylül 2026'da Silivri'de görülen duruşmada mahkeme İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm ederek siyasi yasak uyguladı.