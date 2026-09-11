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CHP ve YENİ Parti arasında “çalıntı kürsü” kavgası! “Biz yaptırdık, biz aldık”

CHP’de yaşanan siyasi kopuş Edirne’de kürsü kavgasına dönüştü. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, parti binasından kaybolduğunu söylediği CHP amblemli kürsüyü daha sonra YENİ Parti logosuyla gördüklerini belirtti. YENİ Parti ise kürsüyü kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını savunarak, “Biz yaptırdık, biz aldık” dedi.

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CHP ve YENİ Parti arasında “çalıntı kürsü” kavgası! “Biz yaptırdık, biz aldık”

CHP'de yaşanan siyasi kopuş, Edirne'de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, üzerinde CHP amblemi ve "Edirne İl Başkanlığı" yazısı bulunan kürsünün parti binasından kaybolduğunu, daha sonra aynı kürsünün YENİ Parti logosuyla kullanıldığını gördüklerini söyledi.

Sabah'dan Ali Can Zeray'ın haberine göre YENİ Parti tarafı ise tartışma konusu olan kürsüyü geçmiş dönemde kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ve söz konusu kürsünün partinin demirbaşı olarak kayıtlı olmadığını belirterek alınmasının hakları olduğunu savundu.

CHP ve YENİ Parti arasında “çalıntı kürsü” kavgası! “Biz yaptırdık, biz aldık”-2

''BİZ YAPTIRDIK BİZ ALDIK''

YENİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, "İki tane kürsü vardı. İl başkanımız yaptırmış onları. Biz yaptırdık, biz aldık" ifadelerini kullandı.

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