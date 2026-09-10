'İNŞAAT RUHSATI HUKUKA AYKIRI' Adana 1. İdare Mahkemesi 2003 yılında inşaatı durdurma kararı aldı. Danıştay 2005 yılında kararı onadı. Yüksek mahkemenin karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Ruhsatta 8 ve 10. blok olarak belirtilen binaların son onaylı kıyı kenar çizgisinden sonra yaklaşık 15 metre mesafede, dolayısıyla sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı, dava konusu inşaat ruhsatının Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. İnşaat ruhsatında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir." Karar sonrası durdurulan inşaat alanı, mahalleli tarafından tekrar spor tesisi haline getirildi. Yıllar önce yine CHP’li belediyenin verdiği ruhsatı yargı yoluyla iptal ettiren site sakinleri, hukukun hiçe sayılmasına tepki göstererek tekrar mahkemeye başvurdu.

MÜTEAHHİT ÖLDÜ DOSYA YENİDEN AÇILDI Hayatını kaybeden müteahhidin mirasçıları 2025 yılında CHP'li Karataş Belediyesinin kapısını çaldı. Yargıtay'ın farklı şehirlerdeki emsal kararlarını gerekçe gösteren mirasçılar, Danıştay'ın kesin hükmüne rağmen CHP'li belediyeden yeni inşaat ruhsatı çıkarttı. Onay sonrası sitenin istinat duvarı yıkılarak temel kazısına başlandı. Çıkan molozlar sahilin kum seviyesini yükseltirken, vatandaşların denize girdiği kumsal şantiyeye dönüştü. Yaşanan hukuksuzluğa isyan eden site sakinleri, Adana 2. İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, nihai karar verilene kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. Adana 2. İdare Mahkemesi inşaatı geçici olarak durdurdu.

"SATMAK İSTİYORUM KİMSE ALMIYOR" 25 yıl önce siteden ev aldığını anlatan Mithat Özşahin, mağduriyetini dile getirerek, "Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem voleybol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası tamamen düzenli şekildeydi. Bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim burayı aldım. Bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi. Vatandaşlar Danıştay’ın kesin hükmüne rağmen verilen skandal ruhsatın tamamen iptal edilmesini bekliyor.

YİNE CHP'Lİ BELEDİYE Sürecin en başından beri mücadele ettiklerini vurgulayan Ali Büyükbayram, "Burası sapasağlam, en son evleri biz aldık, oturduktan 7 sene sonra buraya bu inşaat başladı. O zamanki yönetim, ben vardım, itiraz ettik, mahkemeye verdik, kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti. 2005'te kesinleşti; ruhsatın iptali, inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik ettik. O zaman CHP belediyesiydi, şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi, gene tekrar ruhsat vermiş. Bunları durdurduk, dava açtık. Danıştay kararına rağmen, Danıştay'ın 15 metre kıyı şeridi belirtmesine rağmen ruhsat verilmiş" diye konuştu. Site sakinleri, sahil alanlarını savunan yargı kararlarına rağmen atılan adıma karşı yeniden mahkeme yolunu tuttu.