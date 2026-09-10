CHP’li Karataş Belediyesinden kıyıya beton ruhsatı! Danıştay kararı hiçe sayıldı... Vatandaştan sahil rantına tepki
Adana'da Danıştay’ın Kıyı Kanunu’na aykırı bularak iptal ettiği Karataş sahilindeki rant projesi, CHP’li belediyenin onayıyla 21 yıl sonra hortladı. Müteahhit mirasçılarının talebi üzerine hukuki kararları görmezden gelen Karataş Belediyesi, oyun parkı alanını beton yığınına çevirecek projeye geçit verdi. Site sakinleri, sahil alanlarını savunan yargı kararlarına rağmen atılan adıma karşı yeniden mahkeme yolunu tuttu.
Adana'nın Karataş ilçesinde deniz esintisiyle uyanmak umuduyla ev alan vatandaşların huzuru, 21 yıl önce yargı kararıyla gömülen rant projesinin CHP'li belediye eliyle yeniden hortlatılmasıyla kabusa dönüştü.
DANIŞTAY KARARI HİÇE SAYILDI
Karataş sahilinde 25 sene önce inşa edilen tatil sitesinden yaklaşık 100 kişi daire satın aldı.
Süreç içerisinde projeyi yürüten müteahhit, site sakinlerinin kullanımındaki futbol sahası ile oyun parkını yıkarak denize 30 metre mesafedeki alana 2 ek blok dikmek için harekete geçti.
Gelen tepkiler üzerine projeyi savunan müteahhitin "projenin onaylandığını, önce diğer blokları inşa ettiklerini, o dönem maddi zorluklar nedeniyle yapamadığı inşaatı şimdi yapacağını" söylediği iddia edildi.
Kıyı Kanunu ihlali gerekçesiyle yargıya başvuran vatandaşlar, uzun sürecek hukuk mücadeleyi başlattı.
'İNŞAAT RUHSATI HUKUKA AYKIRI'
Adana 1. İdare Mahkemesi 2003 yılında inşaatı durdurma kararı aldı.
Danıştay 2005 yılında kararı onadı. Yüksek mahkemenin karar metninde şu ifadelere yer verildi:
"Ruhsatta 8 ve 10. blok olarak belirtilen binaların son onaylı kıyı kenar çizgisinden sonra yaklaşık 15 metre mesafede, dolayısıyla sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı, dava konusu inşaat ruhsatının Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. İnşaat ruhsatında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir."
Karar sonrası durdurulan inşaat alanı, mahalleli tarafından tekrar spor tesisi haline getirildi.
MÜTEAHHİT ÖLDÜ DOSYA YENİDEN AÇILDI
Hayatını kaybeden müteahhidin mirasçıları 2025 yılında CHP'li Karataş Belediyesinin kapısını çaldı.
Yargıtay'ın farklı şehirlerdeki emsal kararlarını gerekçe gösteren mirasçılar, Danıştay'ın kesin hükmüne rağmen CHP'li belediyeden yeni inşaat ruhsatı çıkarttı.
Onay sonrası sitenin istinat duvarı yıkılarak temel kazısına başlandı.
Çıkan molozlar sahilin kum seviyesini yükseltirken, vatandaşların denize girdiği kumsal şantiyeye dönüştü.
Yaşanan hukuksuzluğa isyan eden site sakinleri, Adana 2. İdare Mahkemesine başvurdu.
Mahkeme, nihai karar verilene kadar inşaatı geçici olarak durdurdu.
"SATMAK İSTİYORUM KİMSE ALMIYOR"
25 yıl önce siteden ev aldığını anlatan Mithat Özşahin, mağduriyetini dile getirerek, "Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem voleybol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası tamamen düzenli şekildeydi. Bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim burayı aldım. Bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.
YİNE CHP'Lİ BELEDİYE
Sürecin en başından beri mücadele ettiklerini vurgulayan Ali Büyükbayram, "Burası sapasağlam, en son evleri biz aldık, oturduktan 7 sene sonra buraya bu inşaat başladı. O zamanki yönetim, ben vardım, itiraz ettik, mahkemeye verdik, kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti. 2005'te kesinleşti; ruhsatın iptali, inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik ettik. O zaman CHP belediyesiydi, şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi, gene tekrar ruhsat vermiş. Bunları durdurduk, dava açtık. Danıştay kararına rağmen, Danıştay'ın 15 metre kıyı şeridi belirtmesine rağmen ruhsat verilmiş" diye konuştu.
KIYI KANUNU YOK SAYILIYOR
Kıyı Kanunu'nun açıkça ihlal edildiğine dikkat çeken Sabit Baş, "Kıyı Kanunu şeridi var. Bunlar ruhsatı aldılar, inşaat yapacaklar. Gereken mahkemeye verdik biz. Yasal süreç devam ediyor. Sesimizi duysunlar istiyoruz. Danıştay kararı verilen yere nasıl inşaat yapılabilir" ifadelerini kullandı.