Nihat Hatipoğlu, vefat eden bir Müslümanın ardından hangi ifadelerin kullanılmasının uygun olduğunu anlattı ve “ışıklar içinde uyu” sözlerini değerlendirdi. (Haberin fotoğrafları DHA, atv ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.)

Şevket Çoruh, "Sol şeritten kaynak yaptın. Güle güle kardeşim." ifadelerini kullanırken Ali Seçkiner Alıcı ise "Mumlar içinde uyusun." demişti.

Hatipoğlu, vefat eden bir Müslümanın usulüne uygun şekilde yıkanıp kefenlendiğini, cenaze namazının kılındığını ve ardından dua edildiğini anlattı.

Vefat haberinin duyulmasının ardından söylenebilecek uygun ifadeler arasında "Allah rahmet etsin, Allah merhamet etsin, mekanı cennet olsun, iyilerle haşr olsun" gibi temenni ve duaların bulunduğunu belirten Hatipoğlu, "Yapılacak en uygun dua budur. Zira ölenin duaya ve bağışa ihtiyacı vardır." dedi.