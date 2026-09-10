Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların, müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Bankalar, limit belirlerken müşterilerin yalnızca beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirini, mevcut borç yükünü ve ödeme gücünü de dikkate alacak.

SGK VE RİSK MERKEZİ

Yeni sistemle kredi kartı limitlerinin yalnızca beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesi hedefleniyor. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem: SGK ve Risk Merkezi devrede! (Fotoğraflar: AA)

Bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilerek kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor. Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde bulunan kredi ve borçluluk verileri ile birlikte değerlendirilecek.