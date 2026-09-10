Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlıyor: SGK ve Risk Merkezi verileriyle gerçek gelir hesaplanacak
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlıyor. Bankalar limit belirlerken yalnızca beyan edilen geliri değil; SGK kayıtları, gerçek gelir, mevcut borç yükü ve ödeme gücünü birlikte değerlendirecek. Özellikle yüksek limitli kart sahiplerini etkilemesi beklenen bu düzenlemeyle, aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kredi kartı limitlerinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Bankalar, limit belirlerken müşterilerin yalnızca beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirini, mevcut borç yükünü ve ödeme gücünü de dikkate alacak.
Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların, müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor.
SGK VE RİSK MERKEZİ
Yeni sistemle kredi kartı limitlerinin yalnızca beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesi hedefleniyor. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.
Bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilerek kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor. Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde bulunan kredi ve borçluluk verileri ile birlikte değerlendirilecek.
YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARA İNCELEME
Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesi bekleniyor. Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek. Düzenlemeyle kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1 OCAK 2027'DE TAMAMLANACAK
Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor.
LİMİTLER NASIL BELİRLENİYOR?
Mevcut durumda, toplam kart limiti, ilk yıl, belgelenen aylık net gelirin 2 katını aşamıyor. İkinci yıl ve sonrasında tüm bankalardaki kartların toplam limiti, aylık net gelirin 4 katı kadar olabiliyor.
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