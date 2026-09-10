BM 81. Genel Kurulu başladı! Başkan Erdoğan New York’tan dünyaya seslenecek: Yine mazlumların sesi olacak
Başkan Erdoğan, BM'nin 81. Genel Kurulu'nda konuşacak. Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Ukrayna'ya kadar dünya barışı için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini anlatacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. dönemi, dün Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın başkanlığında açıldı. Her yıl dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi 22 Eylül'de başlayacak.
BM 81. Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, daha önceki BM Genel Kurullarında olduğu gibi bu sefer de yine mazlumların sesi olacak. 190 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda "Dünya barışı" için mesajlar verecek.
SOYKIRIMI ANLATMIŞTI
Başkan Erdoğan, geçen yılki BM toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze'de gözlerimizin önünde soykırım devam ediyor. Biz toplantı halindeyken dahi Gazze'de şu anda siviller katlediliyor. 21'inci yüzyılda, medeni dünyanın bakışları altında, 146'sı çocuk 428 kişi açlıktan hayatını kaybetti ve sayı her geçen gün artıyor. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir?" ifadesini kullanmıştı.
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