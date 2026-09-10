BM 81. Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, daha önceki BM Genel Kurullarında olduğu gibi bu sefer de yine mazlumların sesi olacak. 190 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda "Dünya barışı" için mesajlar verecek.

SOYKIRIMI ANLATMIŞTI

Başkan Erdoğan, geçen yılki BM toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze'de gözlerimizin önünde soykırım devam ediyor. Biz toplantı halindeyken dahi Gazze'de şu anda siviller katlediliyor. 21'inci yüzyılda, medeni dünyanın bakışları altında, 146'sı çocuk 428 kişi açlıktan hayatını kaybetti ve sayı her geçen gün artıyor. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir?" ifadesini kullanmıştı.

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