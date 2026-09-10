Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

MELİSA DÖNGEL'E SİLAH GÖSTERDİ

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S. (40), trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü, trafik akışının olduğu caddede duraklayarak Döngel'e silah gösterdi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.