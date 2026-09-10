Melisa Döngel’e trafikte silah gösterdi! Mahkemeden tutuklama kararı
Oyuncu Melisa Döngel’i Sarıyer’de trafikte silahla tehdit eden A.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı.
Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.
MELİSA DÖNGEL'E SİLAH GÖSTERDİ
Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S. (40), trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü, trafik akışının olduğu caddede duraklayarak Döngel'e silah gösterdi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
SİLAHA EL KONULDU
Çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün A.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konuldu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye 'Yasak yerde duraklama', 'Saygısızca araç kullanma' ve 'Muayenesiz araç kullanma' suçlarından da idari para cezası uygulandı.Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit!