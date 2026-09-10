Başkan Erdoğan Güneysu'da hemşehrilerine seslendi! Yaklaşan seçimlerde kararlılık mesajı: Başarıyla atlatacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki programının ardından baba ocağı Rize’ye geldi. Güneysu ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, meydanı dolduran hemşehrilerine seslenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan’ın konuşmasını takip eden vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, evlerindeki vatandaşlar da cam ve balkonlara çıkarak Başkan Erdoğan’a el salladı.
Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Ankara'dan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde gelen Başkan Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Başkan Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de
HEMŞEHRİLERİNE SESLENDİ
Güneysu'da toplanan vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
YAKLAŞAN SEÇİMLERE KARARLILIK MESAJI
Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.
ÇAY ÜRETİCİLERİNİ UNUTMADI
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın "Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor" bilgisini verdiğini aktaran Erdoğan, "Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabb'im yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." dedi.
Meydan hıncahınç dolarken evlerindeki vatandaşlar cama ve balkona çıkıp Başkan Erdoğan'a el salladı.
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