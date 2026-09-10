HEMŞEHRİLERİNE SESLENDİ

Güneysu'da toplanan vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YAKLAŞAN SEÇİMLERE KARARLILIK MESAJI

Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.