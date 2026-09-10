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Canlı | AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK sona erdi. Siyaset, ekonomi ve dış politika başlıklarının ele alındığı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Canlı | AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Siyaset, ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan detaylar:

Partimize yoğun bir katılım var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak. Örgütün feshi açısından Irak, İran, Avrupa ve Suriye için ayrı süreçler olabilir. SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurlarının terörden arındırılarak, Suriyeli olmayan unsurlardan temizlenerek Suriye'ye entegre olmasını ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi. Entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Fesih sürecinin sahada gerçekleşmesinin bütün etnik ve dini gruplar için son derece iyi bir geleceğin inşa edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hangi etnik veya dini gruptan olursa olsun, hepsinin geleceği açısından son derece kıymetlidir.

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