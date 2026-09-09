Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot arasında kritik görüşme! 4 önemli başlık masaya yatırıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndan Filistin ve Suriye'deki gelişmelere, devam eden müzakerelerden Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulma çabalarına kadar bölgesel ve uluslararası başlıklar ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR
İki bakanın görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları değerlendirildi.
Görüşmede Hürmüz Boğazı, devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna savaşına çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel