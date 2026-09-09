İki bakanın görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hürmüz Boğazı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Görüşmede Hürmüz Boğazı, devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna savaşına çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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