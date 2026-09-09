Başkan Erdoğan ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.