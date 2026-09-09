Alınan numunelerin incelenmesinin ardından bazı bölgelerdeki sonuçların halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan halk sağlığını korumak amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlenen 3 plajdaki yüzme alanının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini açıkladı.

İstanbul'da 3 yüzme alanı, numune sonuçlarının uygun çıkmaması üzerine geçici olarak kapatıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

3 BÖLGEDE NUMUNE SONUÇLARI UYGUN ÇIKMADI

Valiliğin açıklamasında, halk sağlığı standartlarına uygun bulunmayan bölgeler de açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ⁠Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir."

İBB VE İLGİLİ KURUMLARA RESMİ BİLDİRİM

Numune sonuçlarının ardından muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır."





YÜZME ALANLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması yönünde de talimat gönderdi.

Vatandaşların durumdan haberdar edilmesi için tabela, afiş, anons ve benzeri yöntemlerin kullanılacağı, gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.