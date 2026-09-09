3 plajdan alınan numuneler halk sağlığına uygun çıkmadı: Bakırköy-Yeşilköy ve Sarıyer-Gümüşdere geçici olarak kapatıldı
İstanbul Valiliği, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilen 3 plajdaki yüzme alanının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verdi. Kent genelinde yoğun olarak kullanılan 15 plajdan 4 Eylül'de alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, Bakırköy'deki iki nokta ile Sarıyer-Gümüşdere Plajı'nda halk sağlığı standartlarına uygun olmayan sonuçlara ulaşıldı.
İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlenen 3 plajdaki yüzme alanının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini açıkladı.
15 PLAJDAN NUMUNE ALINDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan halk sağlığını korumak amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.
Alınan numunelerin incelenmesinin ardından bazı bölgelerdeki sonuçların halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.
3 BÖLGEDE NUMUNE SONUÇLARI UYGUN ÇIKMADI
Valiliğin açıklamasında, halk sağlığı standartlarına uygun bulunmayan bölgeler de açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemede, Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir."
İBB VE İLGİLİ KURUMLARA RESMİ BİLDİRİM
Numune sonuçlarının ardından muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı.
Valiliğin açıklamasında, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır."
YÜZME ALANLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması yönünde de talimat gönderdi.
Vatandaşların durumdan haberdar edilmesi için tabela, afiş, anons ve benzeri yöntemlerin kullanılacağı, gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."