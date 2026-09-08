Bahçeli, 9 Eylül'ün emperyalizmin Anadolu üzerindeki hedeflerinin sona erdiği ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ortaya konulduğu bir zafer günü olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin, İzmir'in işgalden kurtarılmasıyla Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bahçeli, bu mücadelenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Büyük Taarruz'la milletin istiklal kararlılığına dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti:

"26 Ağustos'ta kopan fırtına, 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir. Türk süvarisinin şehre girişini takip eden saatlerde Yüzbaşı Şerafettin Bey'in Hükümet Konağı'na çektiği al bayrak, işgalin kara hatırasını göklerden söküp atmış, İzmir yeniden Türk milletinin hür vicdanıyla buluşmuştur. 9 Eylül, Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur."

"İZMİR İLELEBET TÜRK YURDU OLSUN"

İzmir'de göndere çekilen Türk bayrağının bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirten Bahçeli, istiklal mücadelesinin hangi bedeller ödenerek kazanıldığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle andı.

Bahçeli mesajını, "9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun." ifadeleriyle tamamladı.

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