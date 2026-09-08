4 ilde 137 şüpheli hakkında işlem: 122 milyar TL'lik kara para hareketliliğine dört ayrı soruşturma
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken İzmir'deki soruşturmada yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört ilde yürütülen organize suç operasyonlarında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine ilişkin dört ayrı soruşturmayı kapsıyor.
4 ilde dev operasyon: 1 milyar TL'lik el koyma!
Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre operasyonlarda her dosyanın kapsamına göre şüpheliler hakkında işlem yapılırken mal varlıkları ve dijital materyallere yönelik de işlemler gerçekleştirildi.
ANTALYA'DA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'daki soruşturmada, önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı değerlendirilen bir yapılanma mercek altına alındı.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre yapılanmanın, esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettiği, ardından bu malları çeklerin vadesi dolmadan düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirildi.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP DOSYASINDA 122 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ
Gaziantep'teki soruşturmada 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Açıklamada şüphelilerin, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL'yi aşan para hareketliliği bulunduğu kaydedildi.
Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
İSTANBUL'DA 58 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
İstanbul'daki soruşturmada yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon düzenlendi. İnternet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edildiği açıklanan yapılanmaya ilişkin 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İZMİR'DE YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA İŞLEMİ
İzmir'deki soruşturma ise Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik yürütüldü. Bu dosyada 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Bakan Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin de takip edildiğini belirterek, "Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gürlek, soruşturmaları yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan aynı illerdeki emniyet müdürlüklerine teşekkür etti.
SUÇ İŞLEYEN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK
Açıklamasının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine işaret eden Gürlek, "Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!" dedi.
Bakan Gürlek'in açıkladığı 4 ildeki operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı.
İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 35 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirildi.
Soruşturma dosyasında şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Yapılanmanın "Çapkanlar" ve "Yalçın" olarak bilindiği ifade edildi.
58 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yürütülen 58 şüpheli arasında yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen kişiler ile panel temin eden ve ofis çalışanı olduğu tespit edilen şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından 35 şüpheli gözaltına alındı.
64 ADRES VE OFİSTE ARAMA
Şüphelilere ait 64 ikamet adresi ile ofislerde arama gerçekleştirildi. Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
DİJİTAL MATERYALLERDE İKİ SİTEYE AİT PANEL TESPİTİ
Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Mtpay ve Jbfinans isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim sağlandığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.
İZMİR MERKEZLİ 7 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İzmir merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 38 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon planlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, Belçika merkezli olduğu ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen organize yapıya yönelik yürütüldüğü aktarıldı.
38 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON PLANI
Soruşturma kapsamında yapılan analiz, istihbarat ve mali incelemeler sonucunda söz konusu yapının uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirildi.
Yapının hiyerarşik ve süreklilik gösteren bir organizasyona sahip olduğu, çok yönlü suç işleme kapasitesinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Soruşturma kapsamında Bayram Yaramış'ın da aralarında bulunduğu toplam 38 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasının planlandığı belirtildi.
YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI
Buna göre yaklaşık 1 milyar TL, ayrıca 20,7 milyon ABD doları olarak belirtilen değerdeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payının işlem kapsamında olduğu aktarıldı. Banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik de el koyma planlandığı belirtildi.
38 ŞÜPHELİNİN İSMİ YER ALIYOR
Soruşturma kapsamında 38 şüphelinin isim listesine de yer verildi. Bayram Yaramış, yapılanmanın yöneticisi olduğu değerlendiriliyor.
ANTALYA'DA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Antalya merkezli 5 ili kapsayan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 8 Eylül 2026'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, karşılıksız çek yoluyla piyasadan yüksek tutarda mal temin edildiği değerlendirilen yapılanmanın şirket ve para hareketleri incelemeye alındı.
Soruşturma dosyasındaki müşteki başvuruları, çekler, faturalar, banka incelemeleri ile GİB ve MASAK verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği belirtilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.
ÖNCE TİCARİ GÜVEN OLUŞTURULDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında Hanka Turizm İnşaat Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Şirket adına bir süre düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliği artırıldı. Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mallar alındığı belirtildi.
Alınan malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, başka illerdeki depo ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı veya soruşturmada örgüt mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi.
PARA VE MAL HAREKETLERİ FARKLI İLLERE UZANDI
Malların satışından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı belirtildi. Bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem hâline getirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
Dosyaya göre mal, para, çek ve şirket hareketleri Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere uzandı.
SORUŞTURMA GİB VE MASAK VERİLERİYLE DERİNLEŞTİRİLDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can Lafçı, Erdal Gürler, Mustafa Yıldırım ve Cengiz Duraz yakalandı. Dört şüpheli, haklarındaki adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.
Dosya daha sonra şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK verileri üzerinden genişletildi.
Soruşturmada, ilk aşamada Hanka şirketiyle bağlantılı olarak incelenen eylemlerin daha geniş bir yapılanmayla ilişkili olabileceği değerlendirilerek çalışmalar derinleştirildi.
Ömer Çiçek'in yönetiminde farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi. Mustafa Şenyurt, Yalçın Özcan, Vefa Çiçek ve İdris Çiçek'in de organizasyonda çeşitli görevler üstlendiklerinin değerlendirildiği aktarıldı.
Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer, Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı ve diğer bağlantılı şirketlerin mal temini, depolama, sevkiyat, satış ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı kaydedildi.
5 İLİ KAPSAYAN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmanın devamında yönetim ve icra organizasyonu içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 8 şüpheli hakkında yakalama ve arama işlemleri ile dijital materyal ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon kararı alındı.
Ömer Çiçek'in yapının yöneticisi olduğu değerlendirmesine yer verilirken Dilek Çiçek, Vefa Çiçek, İdris Çiçek, Yalçın Özcan, Ali Cin, Mehmet Nazlı ve Erkan Özdemir de operasyon kapsamındaki şüpheliler arasında gösterildi.
Eş zamanlı operasyon 8 Eylül 2026'da Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Van'ın Erciş ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.
GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli ile 21 şirkete yönelik 8 Eylül 2026 günü saat 06.00'da operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep, Bingöl ve Mardin'i kapsayan çalışmada 28 adreste arama yapıldı.
Soruşturma dosyasına göre şüpheli ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği bulunduğu MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip sonucunda belirlendi.
2021-2026 ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ
Soruşturma; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Dosyada şüphelilerin, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'teki kişi, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yeniden yurt dışındaki kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıklarının tespit edildiği belirtildi.
Bu işlemler yoluyla devletin zarara uğratıldığının MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip sonucunda belirlendiği ifade edildi.
HESAPLARDA 122,8 MİLYAR TL'Yİ AŞAN HAREKETLİLİK
Soruşturmanın mali boyutunda şüpheliler ile şirketlere ait hesap hareketleri incelendi.
Hesaplarda toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği bulunduğu belirtildi. Bu tutar soruşturma kapsamındaki hesap hareketliliğini ifade ediyor; suç geliri veya kamu zararı tutarı olarak belirtilmiyor.
33 ŞÜPHELİ VE 21 ŞİRKETE YÖNELİK OPERASYON
Elde edilen bulguların ardından Gaziantep merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında Gaziantep'te 30, Bingöl'de 1 ve Mardin'de 2 olmak üzere toplam 33 şüpheli hedef alındı.
Operasyonun şirket ayağında ise 20'si Gaziantep'te, 1'i Mardin'de olmak üzere toplam 21 şirket yer aldı.
Üç ildeki 28 adrese 8 Eylül 2026 saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
50 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli kişiler ve şirketlere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.