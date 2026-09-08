İZMİR MERKEZLİ 7 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU



İzmir merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 38 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon planlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, Belçika merkezli olduğu ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen organize yapıya yönelik yürütüldüğü aktarıldı.

38 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON PLANI

Soruşturma kapsamında yapılan analiz, istihbarat ve mali incelemeler sonucunda söz konusu yapının uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

Yapının hiyerarşik ve süreklilik gösteren bir organizasyona sahip olduğu, çok yönlü suç işleme kapasitesinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma kapsamında Bayram Yaramış'ın da aralarında bulunduğu toplam 38 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasının planlandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI

Buna göre yaklaşık 1 milyar TL, ayrıca 20,7 milyon ABD doları olarak belirtilen değerdeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payının işlem kapsamında olduğu aktarıldı. Banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik de el koyma planlandığı belirtildi.

38 ŞÜPHELİNİN İSMİ YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında 38 şüphelinin isim listesine de yer verildi. Bayram Yaramış, yapılanmanın yöneticisi olduğu değerlendiriliyor.

Sıra İsim Soyisim 1 Bayram YARAMIŞ 2 Samıra BEN TOUHAMI 3 Benjamin YARAMIŞ 4 Şahin YARAMIŞ 5 Ferman YARAMIŞ 6 Ercan YARAMIŞ 7 Mecit YARAMIŞ 8 Ersin YARAMIŞ 9 Marsin YARAMIŞ 10 Şenol YARAMIŞ 11 Gökhan BİÇİCİ 12 Gürhan BİÇİCİ 13 Resul KOÇ 14 Yusuf USANMAZ 15 Metin USANMAZ 16 Murat SAYGIN 17 Ramazan YALÇIN 18 Abdullah SAÇAK 19 Murat SAÇAK 20 İsa ÇOBAN 21 Hatice ÇOBAN 22 Musa ÇAL 23 Engin COŞKUN 24 Cavit ALTAN 25 Murat DEMİR 26 Abidin BULDURLU 27 Aziz AYDOĞDU 28 Tarık YİĞİT 29 Yavuz AŞAN 30 Yiğit MACİT 31 Can GÖRAL 32 Canan BARIŞ 33 Celal SOLMAZ 34 Kaan KURTİŞ 35 Mehmet ERDOĞAN 36 İsmail Ersin AĞCA 37 Rubar BOYACI 38 Yusuf BARIŞ

ANTALYA'DA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Antalya merkezli 5 ili kapsayan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 8 Eylül 2026'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, karşılıksız çek yoluyla piyasadan yüksek tutarda mal temin edildiği değerlendirilen yapılanmanın şirket ve para hareketleri incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasındaki müşteki başvuruları, çekler, faturalar, banka incelemeleri ile GİB ve MASAK verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği belirtilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.

ÖNCE TİCARİ GÜVEN OLUŞTURULDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturmanın ilk aşamasında Hanka Turizm İnşaat Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şirket adına bir süre düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliği artırıldı. Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mallar alındığı belirtildi.

Alınan malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, başka illerdeki depo ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı veya soruşturmada örgüt mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi.

PARA VE MAL HAREKETLERİ FARKLI İLLERE UZANDI

Malların satışından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı belirtildi. Bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem hâline getirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Dosyaya göre mal, para, çek ve şirket hareketleri Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere uzandı.

SORUŞTURMA GİB VE MASAK VERİLERİYLE DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can Lafçı, Erdal Gürler, Mustafa Yıldırım ve Cengiz Duraz yakalandı. Dört şüpheli, haklarındaki adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.

Dosya daha sonra şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK verileri üzerinden genişletildi.